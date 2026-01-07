國民黨2026「2縣市」好棋打到爛？學者揭困局：民進黨笑開懷

政治中心／劉宇鈞報導

鈕則勳說，藍營若沒有快刀斬亂麻的魄力與勇氣，不只影響2026，更會衝擊2028。（圖／翻攝自鈕則勳臉書）

2026九合一選舉，國民黨除了要面臨藍白整合議題，同時還有黨內自家人相爭的難題待解。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，國民黨在台中市、彰化縣有好棋打到爛的風險，民進黨一定已經笑開懷了。

鈕則勳：「姊弟相爭」是藍營典型內耗

鈕則勳6日發文表示，藍營今年選情似乎不容樂觀，本來一手好牌的台中市，現因黨中央遲遲未啟動協調，市長盧秀燕不願表態，主席鄭麗文也按兵不動，要到16日才協調，不僅立委江啟臣與立委楊瓊瓔已埋下心結，盧與鄭的互動更令人玩味！坦白說，台中的「姊弟相爭」已是典型的內耗，更有好棋打到爛的風險，民進黨一定已經笑開懷了。

鈕則勳說，無獨有偶，彰化縣竟也上演「姊弟相爭」，立委謝衣鳯日前終於宣布參選縣長，但她的弟弟也是現任彰化縣議會議長的謝典林，原本也考慮參選縣長，6日謝典林才表示無意選縣長，但仍會投入議員及議長選舉。

複雜選局 鈕則勳：國民黨中央似乎沒解套方法

鈕則勳坦言，外人霧裡看花，根本不知道這對姊弟是在唱哪齣？畢竟姊弟分別選縣長與議長，勢必給外界「全碗捧去」去的負面觀感，綠軍也好操作，而這個困局除了謝家要解決外，黨中央更沒有蹉跎的空間。

鈕則勳指出，特別是台中與彰化唇齒相依，中台灣區塊本來在盧秀燕護盤的情況下，藍軍本應能以逸待勞，超前佈署，順勢拉高2028總統大選的勝率；但現今盧「佛系」低調，黨中央對於複雜選局，感覺也沒有解套方法，甚至給外界一種「以不變應萬變」的無力感。

鈕則勳認為，藍營中彰「姊弟相爭」困局的解法，雖未必相同，但黨中央即日起協調則是必然，但前幾天竟然聽到台中1月16日才要啟動協調，喬不成，甚至還要初選，黨中央真的是過度自信，讓人無法置信，真以為台中是藍營的囊中物？「講到這，真心覺得民進黨已經要放鞭炮了」。

綠佈局穩健 鈕則勳：藍要有快刀斬亂麻的魄力

鈕則勳強調，現在台中困局日益明顯，若不迅速解決的話，藍白小雞焦慮不安不在話下，又多了一個彰化，家事也變成黨務，再再都在侵蝕國民黨在中台灣的基底，任誰都知「中彰連動」唇齒相依，搖擺州的無情，更是歷歷在目。

鈕則勳也說，民進黨的佈局日益穩健，就是要攻破盧秀燕擘劃的「中部聯合治理」，綠營的戰略清晰更突顯建構「決戰中台灣」的企圖，藍營若沒有快刀斬亂麻的魄力與勇氣，真被綠營找到破口，那真的就全盤皆落索，不只2026、更會衝擊2028。

