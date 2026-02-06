國民黨2028再輸賴清德一次？名醫分析：綠營鐵票、中間選民已回流

即時中心／高睿鴻報導

去（2025）年夏天「全國大罷免」宣告失敗、國民黨保住所有立委後，連帶重創民進黨及賴政府威望，根據《美麗島電子報》逐月民調，滿意度一度下探至最低點31%、信任度36%；然而，隨著執政團隊持續在抗中路線、關稅談判、經濟成長等方面拿出好表現，總統賴清德的民調正在急速回升。自去年8月，賴的支持率幾乎每月都上漲，如今滿意度、信任度更雙雙突破46%；對此，名醫沈政男也坦言，他2028的連任概率正持續提高。

民意如流水、卻也是政治人物的施政基礎，因此，民調變化持續受政壇關注；調查機構《美麗島電子報》最近就指出，總統賴清德的信任度與滿意度持續上升，甚至開始出現「黃金交叉」趨勢，也就是信任度重新超越不信任度。對於賴清德及執政黨逐漸走出陰霾的情況，沈政男首先點出，因關稅談判宣告結束，使更多台灣民眾更看好經濟前景，使賴的滿意度可提升。

沈政男還提出「連任指數」的說法，公式的要角除了中立選票，另外還包括鐵票區。以整黨實力來看，根據美麗島民調，若藍白加總對比綠營支持率，賴清德大概掌握4%領先優勢；至於中間選民方面，則是計算「淨滿意度」，將民調的滿意度扣除不滿意度，推估賴在中間選民的優勢。他估計，中間選民大約可佔4分之1選票，因此權重大概就是4分之1；假設這兩票倉加總仍為正值，使「連任指數」為正，表示連任機會高、負值則是連任難度大。

結果沈政男說，賴清德去年震盪頗大，上半年連任指數本來為正，但下半年歷經關稅談判、大罷免失敗等事件衝擊，直接轉為負值；然而，他隨後迅速佔穩陣腳，目前已再度轉正，來到1.95。雖然此數值顯示，賴清德的連任之路雖然還沒到「板上釘釘」的程度，但已開始略佔上風，存在不小的再次勝選機會。

對於賴清德民調回暖的狀況，文化大學教授鈕則勳也分析，美國總統川普（Donald Trump）日前將台灣的對等關稅降到15%，即便可能如藍軍所稱，台灣需要付出一定程度代價、甚至恐讓台積電優勢不在；然而，藍營及在野黨，攻堅力道及強度都不夠、股市又穩定上3萬點、綠營不斷宣傳談判大成功，因而建立主場優勢，當然有利於賴。

鈕則勳也稱讚，面對藍營及在野的攻勢凌厲，民進黨開始拿出戰略規劃、甚至是組合拳，除了堅持抗中路線，還開始拿出不副署、啟動憲法法庭等新招；之後，又藉由「TPASS可能斷炊」等民生議題，迫使藍軍讓步，將民生計劃預算交付審查。他表示，藍軍除了「嘴砲」之外，並未拿出有效的反制戰略，讓綠營一路主導議題。

