國民黨2028大選不一定推盧秀燕？鄭麗文坦言：這2人的呼聲也很高

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日正式上任，面對2028大選，外界和國民黨內不少人都認為台中市長盧秀燕會是最強棒，但鄭麗文日前則脫口，「有能力參選的恐怕不只一位」，引發外界高度議論。對此，鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時直言，除了盧秀燕之外，還有這兩人呼聲也很高，至於自己則沒想過要選2028。

台中市黨團書記長李中日前則質疑，鄭麗文一直未對2028總統選舉表態，希望鄭麗文就任後還是要明確表態。鄭麗文則表示，國民黨會是尊重制度的政黨，黨內未來有能力、有能量問鼎總統的政治明星有可能不止一位，她擔任黨主席會讓制度公平公開，產生最強、也是大家心目中最適合的人選，很有可能包括盧秀燕，大家不用擔心。此一番話引發外界高度議論。

對此，鄭麗文表示，外界討論2028總統人選時，呼聲高的不只盧秀燕，還有立法院長韓國瑜與台北市長蔣萬安，「怎麼會講到我身上？」她強調自己從未想過要參選總統。她認為，是黨主席選舉時的對手郝龍斌，將此作為選舉操作議題，但對其他候選人而言並不存在這樣的問題。

鄭麗文說，自己是在盧秀燕確定不參選黨主席後，才決定投入選戰，黨內原本有高度共識希望盧秀燕接任主席，代表著對其未來發展的期待。不過，她也強調，國民黨內向來不只一位具聲望的總統潛在人選，韓國瑜因為身兼立法院長而無法參選黨魁，但同樣備受期待。



鄭麗文呼籲，外界不應提早為2028量身訂做或內定人選，這樣只會傷害黨的團結。她強調，參選黨主席是為了保護未來可能的總統候選人，而不是製造困擾，現在去問誰選總統，真的沒必要。



