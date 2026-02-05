國民黨2028新共主出現？吳子嘉曝：「他」當選台灣就解套了！

2028年總統大選，國民黨派誰挑戰總統賴清德，一直是外界關注的話題。資深媒體人吳子嘉直言，如果台北市長蔣萬安2028當選總統，台灣馬上不一樣，因為蔣萬安是中美都能接受的人選，若能當選，台灣就解套了。

圖為國民黨中央黨部。（圖/資料照）

吳子嘉4日在主持網路直播節目《董事長開講》，有網友詢問「2026、2028就是選一個和平的生活，還是選一個殘酷的戰場吧」，吳子嘉表示，自己講真話，如果蔣萬安2028當選總統，台灣馬上不一樣，台灣就有未來光輝十年的可能性。

廣告 廣告

吳子嘉表示，自己講真話，如果蔣萬安2028當選總統，台灣馬上不一樣，台灣就有未來光輝十年的可能性。（圖取自蔣萬安臉書）

吳子嘉分析，蔣萬安是美國和中國大陸都可以接受的領袖人物，賴清德則是極端型人物，只擁抱美國一邊，對中國大陸這邊則是比較仇恨，這樣很危險。他直言「2028總統大選比2026選舉重要，我個人期待台灣要有亮麗未來、走十年大運，台灣國運好的話，就是蔣萬安當選2028總統」。

吳子嘉強調，從結構上而言，蔣萬安美、中都能接受，因為美國人相信蔣萬安不會出賣台灣，中國大陸相信蔣萬安不會搞台獨，剛剛好是最大公約數，且蔣萬安中英文都很好，學識也很好，學問夠、人也謙虛，且無用人唯親的問題，因此可以說是2028最好的總統人選，若能當選，台灣就解套了。

延伸閱讀

破天荒！白銀飆漲防套利 央行下架庫存生肖套幣

週六寒流襲！氣溫遽降「先濕後乾」連凍3天

台中爆蒸餃店攻擊案！顧客慘遭「利剪猛插鎖骨」 嫌犯落網了