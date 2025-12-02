國民黨2028時代重任

（圖／本報系資料照）

近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。

為何如此？第一，賴清德須贏得2028大選，否則他可能成為台灣民主化後首位無法續任的總統，關乎顏面與歷史定位；第二，2028一旦敗選，民進黨恐將長期失去政權；第三，近日川普對遠東局勢有採取守勢的跡象，這必然使賴清德產生被放空的深刻危機感。

基於以上因素，賴清德沒有選擇，正如毛澤東所謂「天下愈亂愈好」，必須製造更危險的局面，誘敵深入。那麼，國民黨能否在賴清德的戰略措施下取得2028勝利？

首先，需檢討長年來國民黨的問題。第一，美國史家易勞逸在其《毀滅的種子》評論，殘酷的國共內戰，是在比誰犯的錯誤少，國民黨不只是軍事指揮失誤連連，財政與內政的處理亦失衡。直到今日，潛在組織文化的弱點仍殘留，其顯著點在於遇事容易意見分歧，猶豫不決，終而喪失良機。第二，面對白色恐怖，至今無法檢討釐清事實及責任，失去道德制高點，歷史敘事話語權被民進黨掌握。第三，國族認同本應是國民黨強項，但民進黨執政多年來，以遵守憲政為名稱國號為中華民國，實則採漸進台獨，年輕一代多認同台灣，這讓國民黨愈來愈難凝固國族認同。

在此困境下，國民黨要如何迎戰「聯美日以抗中」的民進黨？一，及早確定藍白聯合政府的目標與內涵，在地方選舉與中央部會首長，給予民眾黨最大讓利，使合作關係牢固。

二，賴清德的目的在於把國民黨、共產黨導向同盟關係，其推動1.25兆軍購案的思維脈絡之一，無非是一旦對方表態反對，就能更加形塑國共同盟的連結性，以求在2026、2028建構「新反送中」戰術。因此，國民黨在政治思想與制度既與共產黨有相當差異，就應避免被民進黨持續聯合美日與民主國家夾擊。

三，民進黨在聯繫中國民主運動的戰線上是成功的，因而在國際輿論上掌握優勢，國民黨因顧及兩岸關係而顯得被動。關於此，國民黨或應更勇敢爭取不同方面的支持，才可能拆解對手在國際輿論的話語權優勢。

2028勝選之於國民黨的意義，在於將可立即改善台灣內政與兩岸關係，從而帶來東亞局勢的安定。對於這樣的時代重任，國民黨責無旁貸。（作者為作家）