國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。

資深媒體人黃暐瀚發文，開頭便提到吳子嘉認為「侯友宜恐再戰2028」，黃暐瀚整理出吳子嘉的5重點，首先根據可靠消息，韓國瑜不選2028，因為他認為外省人選不贏，且盧秀燕先前不僅棄選主席，接著又因為豬瘟事件造成重傷，可能根本沒意願參選2028。

黃暐瀚轉述吳子嘉第三重點，蔣萬安還年輕，不需要急著2028出來，2032才是好時機，並將上方幾點整理後，吳子嘉判斷「侯友宜跟鄭麗文才是最後兩強」；至於柯文哲一審結果，將影響是否能夠再選2028，目前變數很大，還很難斷。

