國民黨2028重返執政？葛來儀：無法解決問題

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▲「鄭習會」後，國民黨主席鄭麗文也被問到2028議題。（圖／國民黨提供）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文結束訪中行程後，開始上節目分享「鄭習會」的成果，更在專訪中觸及2028總統大選議題，國民黨是否能在2028大選重返執政？又或者可以像鄭麗文口中「種下和平的種子」？「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）在《台灣前線》節目中評論，國民黨2028就算重返執政，長遠來看也無法解決根本問題。

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《台灣前線》最新一集內容專訪美國前白宮國安顧問蘇利文，當主持人葛來儀問到未來幾年，台海發生衝突的風險到底有多高？蘇利文分析：「整體而言，我不認為習近平此刻是坐在那裡盤算『我今年或明年就要入侵台灣』，這種風險確實存在，但目前並不高」。蘇利文認為，習近平下定決心要確保箭頭指向正確的方向（統一），而習近平的心態將因2028年台灣大選的結果而有所不同，關鍵就在於事情在朝哪個方向發展。

蘇利文也反問葛來儀對習近平「是否會在任期內統一台灣」？葛來儀回答，「習近平想要的是走向統一的軌跡，展示他在推進統一方面的進展，但我不認為他非要在任期內實現它。」接著葛來儀提到，「如果國民黨重新執政，我認為局勢或許會暫時緩和，但從長遠來看，這無法解決任何根本問題。」葛來儀表示習近平想確保的是，台灣不會真正朝著某種實現法理獨立的方向靠近。

想知道什麼是2026美中角力主戰場？後川普時代兩岸又會面臨何種動盪？請收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）最新一集節目。

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