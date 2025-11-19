國民黨2028難重返執政？黃暐瀚分析最新民意：將是勝敗關鍵

政治中心／劉宇鈞報導

台灣民意基金會18日發表「台灣人眼中的中國國民黨」民調，數據顯示，55.2%民眾不同意國民黨是最有能力執政的政黨、67.1%不同意國民黨是反共立場堅定的政黨、64.5%不同意國民黨是清廉政黨。媒體人黃暐瀚說，這對2028總統選舉，可能將會是最後勝敗的關鍵。

黃暐瀚今（19）日以「國民黨的模樣」為題發文表示，台灣民意基金會公布最新的民調，總統賴清德支持度上升至37.9%，不支持度下降至50.2%，仍是不滿意高於滿意，但「鱷魚嘴巴收攏」各家民調趨於一致。另外政黨支持度，民進黨31.1%、國民黨25.8%、民眾黨14.7%，藍白已經超過四成，是綠營的警訊。

黃暐瀚提到，值得注意的是，這份民調特別針對台灣人眼中的國民黨，詢問了八個問題，除了「重視經濟發展」、「重視民主自由與人權」兩項同意高於不同意之外，另外六題「認同中國多於認同台灣」、「反共立場」、「清廉」、「代表一般老百姓利益」、「執政能力」、「值得人民信賴」的民調結果，都可能將是國民黨2028重回執政的難題。

黃暐瀚特別點出，有55.2%的民眾不同意國民黨是最有能力執政的政黨，64.5%不同意國民黨是清廉的政黨，67.1%不同意國民黨是反共立場堅定的政黨。這些問題對於明年縣市長選舉，也許影響不大，但對2028總統選舉，可能將會是最後勝敗的關鍵。

該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度 加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

