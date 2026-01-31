國民黨29名新任中常委出爐！「這人」竟穩拿千票奪第一 2月4日正式上任

即時中心／廖予瑄報導

今（31）日國民黨舉行第22屆第一任中常委選舉。本屆有45位中央委員投入參選，爭奪29席中常委席次。稍早結果出爐，由不分區立委陳菁徽以1,351票奪冠；至於第2名則是中常委曾文培，1,096票；第3名為1,015票的陳俗蓉。29名新任中常委之中，還包括立委羅明才、邱鎮軍、鄭正鈐、黃仁等人，並將在下（2）月4日正式就職。

經過一整天投票，最終投票結果，最終由立委陳菁徽奪得第一高票，獲1,351票最高票；現任中常委的曾文培第2，得1,096票；現任中常委陳俗蓉得1,015票，第3名；立委羅明才第4。另外，當選人員包含立委邱鎮軍、鄭正鈐、黃仁等人。

根據國民黨選舉作業細則，中常委候選人必須為第22屆中央委員；在登記參選前，還要繳完2022年至2025年度的募款責任額，並繳交作業費5萬元及保證金40萬元，「當選後保證金將轉為今（2026）年度募款責任額。」另外，這次選舉的投票方式為，「由黨代表以無記名限制連記法圈選，每人圈選名額上限為15名。」

在當選中常委的29人之中，共有8位民代，陳菁徽、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍均為現任立委；而陳慶齡、蔣根煌、李中則分別是新竹市、新北市、台中市議員；另外，黃仁是平地原住民立委。

國民黨29名新任中常委名單。（圖／國民黨文傳會提供）









