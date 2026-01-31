國民黨29名新任中常委出爐！陳菁徽第一高票、鄧治平遭控國安破口也當選
[Newtalk新聞] 國民黨今（31）日完成中常委選舉，共計當選29人，也是國民黨主席鄭麗文上任後首次中常委選舉。其中，國民黨立委陳菁徽以1351票獲得第一高票。另外，日前遭控賄選、國安破口的鄧治平則排名第10，也順利選上。29名新任中常委將於2月4日就職。
國民黨今舉辦中常委選舉，共有45名中央委員登記角逐，參選人數爆炸，最後選出29席新任中常委，當選率約64%。鄭麗文今上午也赴台北市議會投票。
國民黨下午公布當選結果，共29席中常委按得票數依序為，陳菁徽、曾文培、陳俗蓉、羅明才、王伯綸、王姿茵、曾新慧、林永泰、游家富、鄧治平、鄭正鈐、陳汪全、張育美、邱素蘭、高思博、楊博仁、陳慶齡、蔣根煌、周季融、蔡宜助、勤彭蓁、李中、李德維、邱鎮軍、凃俊仰、柯貞竹、車宜靜、吳尚鷹、黃仁。
其中，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯日前爆料，國民黨立委陳玉珍力挺的候選人鄧治平在選舉過程不僅涉嫌賄選，而且還是中國統戰部長期接觸的對象。她也說，鄧赴北京參加台灣光復八十周年的活動時，當台上的人致詞說「祖國完全統一」等話語時，鄧則是全程正襟危坐聽訓，是妥妥的統戰樣板、妥妥的國安破口。
不過，最後鄧治平仍以823票，排名第10擠入國民黨的決策核心。另外，立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的祕書王姿茵，則拿下888票，以排名第6當選。
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。
