國民黨29名新任中常委出爐！陳菁徽第一高票、鄧治平遭控國安破口也當選

國民黨主席鄭麗文上任後首次中常委選舉。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 國民黨今（31）日完成中常委選舉，共計當選29人，也是國民黨主席鄭麗文上任後首次中常委選舉。其中，國民黨立委陳菁徽以1351票獲得第一高票。另外，日前遭控賄選、國安破口的鄧治平則排名第10，也順利選上。29名新任中常委將於2月4日就職。

國民黨今舉辦中常委選舉，共有45名中央委員登記角逐，參選人數爆炸，最後選出29席新任中常委，當選率約64%。鄭麗文今上午也赴台北市議會投票。

國民黨中常委當選名單。 圖：國民黨提供

國民黨下午公布當選結果，共29席中常委按得票數依序為，陳菁徽、曾文培、陳俗蓉、羅明才、王伯綸、王姿茵、曾新慧、林永泰、游家富、鄧治平、鄭正鈐、陳汪全、張育美、邱素蘭、高思博、楊博仁、陳慶齡、蔣根煌、周季融、蔡宜助、勤彭蓁、李中、李德維、邱鎮軍、凃俊仰、柯貞竹、車宜靜、吳尚鷹、黃仁。

其中，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯日前爆料，國民黨立委陳玉珍力挺的候選人鄧治平在選舉過程不僅涉嫌賄選，而且還是中國統戰部長期接觸的對象。她也說，鄧赴北京參加台灣光復八十周年的活動時，當台上的人致詞說「祖國完全統一」等話語時，鄧則是全程正襟危坐聽訓，是妥妥的統戰樣板、妥妥的國安破口。

不過，最後鄧治平仍以823票，排名第10擠入國民黨的決策核心。另外，立法院長韓國瑜擔任高雄市長時期的祕書王姿茵，則拿下888票，以排名第6當選。

