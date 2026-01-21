國民黨3縣市初選陷僵局 鄭麗文：七三制、全民調可以談

年底九合一選舉升溫，國民黨在台中市、新竹縣以及宜蘭縣提名陷入僵局，若協調未果，將依規定舉行初選。對此，國民黨主席鄭麗文今在中常會上強調，等到登記截止後，合格的候選人可以協商，改變7/3比遊戲規則，可以再協商一次，必須共識決，黨的規定可以改，但不是要選了才改。

國民黨主席鄭麗文今主持中常會。（圖/中天新聞）

針對近來國民黨初選爭議，鄭麗文今天（21日）在中常會上表示，國民黨會一改過去大家認為的醬缸文化，全黨上下都希望國民黨跟過去不一樣，最重要就是大開大闔，遵守制度案造制度走的政黨，願賭服輸，沒有內定人選黑箱作業，更重要的是因為公平遊戲規則，才是奠定黨團結的基礎，有競爭就一定會有各種選舉手法出現，還有大家在爭取當中，難免會有一些爭執，這麼多年大家都是選戰老將，應該都可以用平常心看待。

鄭麗文直言，黨有完整規定，一定有初選辦法，初選民定，但越到選舉會有各種考量，避免勞民傷財，在初選前若可以協調，那就盡量協調，避免把有限資源浩在初選，初選前一定會安排黨內部協調，若沒有爭議譬如尋求連任縣市長沒有爭議，因為聲望執政成績斐然，自然繼續提名。有些艱困選區，甚至還要黨拜託人家來選，因為真的太困難，所以感謝南高屏三位候選人都是上次的，敗選不離不棄繼續耕耘，鬥志高昂信心滿滿，黨會義無反顧的支持。

國民黨2026選舉，目前 台中市、新竹縣以及宜蘭縣提名陷入僵局。（圖/資料照）

至於有幾個協商過程中發生爭議，鄭麗文指出，感謝宜蘭的參選人經過協調，願意透過內參民調機制，也約定在2月底之前完成作業。所以非常順利也感謝有意參選的同志，就不會走入正式的初選。

鄭麗文接著指出，譬如說新竹縣，之前藍委林思銘已經在協調表示退出，現在積極要投入選舉的新竹副縣長陳見賢跟藍委徐欣瑩，協調過程當中各自提出想法跟主張，當相持不下，譬如有人想要開放，有人說內參，大家提出各種可能方案，地方中央都共同參與協商，如果參選同志無法形成共識，那就是協商不成進入初選，黨的初選遊戲規則是這樣，明文規定，就是民調70%、黨員投票30%，像之前藍委徐巧芯和前藍委費鴻泰就是7/3初選機制。

不過，鄭麗文強調，等到登記截止後，合格的候選人可以協商，改變7/3比遊戲規則，可以再協商一次，必須共識決，大家都講好，譬如最後登記初選，都同意全民調就全民調，如果沒辦法形成共識，就回歸黨的規定，黨的規定可以改，但不是要選了才改。黨內有正式民主程序可以改，這麼多年來都維持7/3比的遊戲規則，參選的人也可以協商，同意改也可以改，非常有彈性也尊重候選人意願，畢竟希望產生最強候選人也維繫黨的團結。鄭麗文更強調，這次提名辦法也在中常會通過，協商過程也會一再向參選人說明流程跟作業，以免候選人有所誤會。

至於台中市長選舉方面，鄭麗文稱，她知道大家也很關心，手心手背都是肉，藍委江啓臣、楊瓊櫻都是一流人才，長期深根的忠貞同志，大家不要緊張、太過焦慮，在這種成績斐然是長滿意度高，有超過一個人以上爭取很正常，一定透過黨內程序選出。

