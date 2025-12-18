國民黨30年攻不進台南？他怒質疑綠營被寵壞

▲資深媒體人陳揮文宣布告別主持長達19 年多的飛碟電台招牌節目《飛碟晚餐—陳揮文時間》。（圖／翻攝陳揮文臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選提名開展，民進黨在台南、高雄的人選仍未定，但黨內打得火熱。台南部分，綠委陳亭妃獲前總統陳水扁力挺，黨內對手林俊憲也公布前台南縣長陳唐山呼籲市民「唯一支持林俊憲」的影片。對此，資深媒體人陳揮文昨（17）日直言，國民黨立委謝龍介都承諾，若選上台南市長只做1任、不連任，但這樣民調還拉不起來，台南、高雄的綠色執政長達30幾年，有變得更好嗎？

陳揮文昨上《新聞大白話》提到，陳唐山以前是台南縣長，而且當年的得票率、支持度都很高，現在跳出來支持林俊憲。問題是，陳亭妃有阿扁，阿扁的老家也在台南。這2個人誰比較大咖？一定會有一個跟謝龍介對決。

高雄部分，陳揮文直言，他要請問大家，是不是除了韓國瑜那1年6個月的高雄執政之外，民進黨在高雄做得很好？高雄的鄉親要自己決定，台南的鄉親也是一樣。不要算韓國瑜那1年6個月，民進黨在台南跟高雄連續執政都超過30年。

陳揮文也質疑，國民黨30年來在台南選不出一個縣長、市長，連謝龍介也答應說，如果他當選，不管好壞，只做4年就下來，絕對不尋求連任，這樣民調還拉不起來，他覺得很奇怪，是不是台南跟高雄的朋友寵壞了民進黨？民進黨連續做30幾年，台南跟高雄有比較好嗎？

