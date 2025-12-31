國民黨400億自肥跨年禮！綠委批：強佔救國團與婦聯會不義財

立法院民進黨團今天召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團今天(31日)下午將召集朝野黨團協商，討論國民黨立委游顥所提「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」。民進黨團指出，藍營試圖透過修法為救國團及婦聯會解套，恐讓逾新台幣400億元資產免於追討，如「山大王」強佔國家土地，把侵吞人民的資產當成自肥的「跨年賀禮」。

民進黨團今天召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會，黨團幹事長鍾佳濱說明，游顥的「黨產條例」修法，首先是增加「曾經隸屬於國家者，不在此限」，意思是讓救國團不必歸還當年從國家接收的財產；其次，過去只要「業務」、「財務」或「人事」擇一具體事證，即被認定為附隨組織，如今改為必須同時具備，婦聯會就有可能被認定為非附隨組織。

鍾佳濱警告，根據媒體報導，國民黨秘書長李乾龍曾提到，「只要救國團解套，後續藍軍的陸空戰會有助益」。救國團的土地、建物及現金，總額為16億3507萬元，婦聯會則高達387億元，兩者合計約400億元，這項修法最快在明年1月2日院會就能進行表決。

張雅琳：400億可做TPASS、營養午餐 藍卻想放回口袋

民進黨立委張雅琳進一步表示，游顥聲稱救國團是公益組織，但歷史資料已證明，蔣中正親筆定調救國團是「黨內重要青運機構」，應接受「黨的領導」。救國團還長期佔用國家土地、依賴政府經費挹注，如今國民黨卻想拿回這些不公不義的資產。

張雅琳說，這400億元若歸公，可用於支持通勤族TPASS、改善少子化、年輕世代的婚育宅及育兒津貼等，甚至支應長者假牙與學生營養午餐。國民黨的「新年新希望」，就是人民福利擺一邊，自己利益擺中間，400億元通通收進自己的口袋。

林月琴批破壞轉型正義 范雲指佔據國家土地如「山大王」

轉型正義方面，民進黨立委林月琴指出，國民黨在威權時代是一個黨國不分的統治機器，透過特權累積龐大資產，這些不義之財本應回歸國庫用於社福。國民黨立委翁曉玲還提案，欲將三級機關人事同意權拿回立法院，意圖癱瘓不當黨產處理委員會，破壞轉型正義的成果，呼籲國民黨覺醒、將不義之財還給社會。

至於救國團佔據的土地資源，民進黨立委范雲回顧，救國團是國民黨在國共內戰失敗後，為了模仿共產黨的共青團、掌控青年學生所成立的組織，關鍵是讓青年上山下海玩樂，據此強佔國家稀有的精華土地，從北部的金山，到中南部的日月潭、阿里山、墾丁青年活動中心，國民黨心態就是自肥一條龍的「山大王」。

