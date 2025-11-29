即時中心／温芸萱報導

國防部公布新版《全民國防手冊》被稱為「小橘書」，內容涵蓋天災、戰災下的避難、自救、急救與物資準備等資訊。民進黨立委林楚茵今（29）日在臉書表示，「中國人刷小紅書、台灣人看小橘書」，並強推兩本「護台橘書」：《台灣全民安全指引》與《揭穿中共統戰陰謀》。她酸國民黨昔日出版「照妖指引」，如今卻自己被照回來，讓藍營「好好看看當年你們前輩怎麼告誡共產黨的陰謀」。

國防部日前公布新版《全民國防手冊》，並規畫普發1,100萬份到全台家戶，消息一出立即引發社會熱議。這本外界稱為「小橘書」的手冊，以更貼近日常的方式整理天災、戰災可能出現的情境，內容包括避難方法、急救步驟、居家物資準備等實用資訊，被視為提升全民防衛意識的重要工具。

民進黨立委林楚茵今日在臉書發文，以一句「中國人刷小紅書，台灣人看小橘書」開場。她強調，面對中共長期對台發動的認知戰，「多看書、看對的書」是最有效的武器之一，因此大力推薦兩本「護台橘書」：《台灣全民安全指引》與《揭穿中共統戰陰謀》。

林楚茵推薦兩本「護台橘書」：《台灣全民安全指引》與《揭穿中共統戰陰謀》。（圖／民視新聞資料照、翻攝臉書）

林楚茵也翻出國民黨在1979年出版的《揭穿中共統戰陰謀》，直言這本昔日被視為「照妖指引」的書，如今反而照向國民黨自己。她酸說，離出版還不到一個世紀，國民黨卻已忘了前輩當年如何警告中共的統戰手法，如今為了向對岸示好，甚至願意顛倒台灣的反共歷史。她並在貼文附上該書的PDF檔，邀請國民黨政治人物好好看看前輩的告誡。

林楚茵進一步指出，保護台灣當然需要軍備提升、國防預算增加，但建立全民國防意識也不容忽視，這不是一天能完成，而是需要長期累積。國防部規畫的《台灣全民安全指引》將在明年二月前普發到每戶家庭，希望能讓更多民眾掌握必要的自救與求生資訊，真正做到「全民皆防、全民護台」。





原文出處：快新聞／國民黨46年前出版《揭統戰陰謀》 林楚茵嗆藍：看前輩告誡

