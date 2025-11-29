國民黨46年前出版《揭統戰陰謀》 林楚茵嗆藍：看前輩告誡
即時中心／温芸萱報導
國防部公布新版《全民國防手冊》被稱為「小橘書」，內容涵蓋天災、戰災下的避難、自救、急救與物資準備等資訊。民進黨立委林楚茵今（29）日在臉書表示，「中國人刷小紅書、台灣人看小橘書」，並強推兩本「護台橘書」：《台灣全民安全指引》與《揭穿中共統戰陰謀》。她酸國民黨昔日出版「照妖指引」，如今卻自己被照回來，讓藍營「好好看看當年你們前輩怎麼告誡共產黨的陰謀」。
國防部日前公布新版《全民國防手冊》，並規畫普發1,100萬份到全台家戶，消息一出立即引發社會熱議。這本外界稱為「小橘書」的手冊，以更貼近日常的方式整理天災、戰災可能出現的情境，內容包括避難方法、急救步驟、居家物資準備等實用資訊，被視為提升全民防衛意識的重要工具。
民進黨立委林楚茵今日在臉書發文，以一句「中國人刷小紅書，台灣人看小橘書」開場。她強調，面對中共長期對台發動的認知戰，「多看書、看對的書」是最有效的武器之一，因此大力推薦兩本「護台橘書」：《台灣全民安全指引》與《揭穿中共統戰陰謀》。
林楚茵推薦兩本「護台橘書」：《台灣全民安全指引》與《揭穿中共統戰陰謀》。（圖／民視新聞資料照、翻攝臉書）
林楚茵也翻出國民黨在1979年出版的《揭穿中共統戰陰謀》，直言這本昔日被視為「照妖指引」的書，如今反而照向國民黨自己。她酸說，離出版還不到一個世紀，國民黨卻已忘了前輩當年如何警告中共的統戰手法，如今為了向對岸示好，甚至願意顛倒台灣的反共歷史。她並在貼文附上該書的PDF檔，邀請國民黨政治人物好好看看前輩的告誡。
林楚茵進一步指出，保護台灣當然需要軍備提升、國防預算增加，但建立全民國防意識也不容忽視，這不是一天能完成，而是需要長期累積。國防部規畫的《台灣全民安全指引》將在明年二月前普發到每戶家庭，希望能讓更多民眾掌握必要的自救與求生資訊，真正做到「全民皆防、全民護台」。
原文出處：快新聞／國民黨46年前出版《揭統戰陰謀》 林楚茵嗆藍：看前輩告誡
更多民視新聞報導
「國籍法」付委審查 內政部強硬表態：雙重國籍不得擔任公職
黃國昌竟打臉藍營？反對總統赴國會報告 竟嗆：自己開記者會就好
激戰苗栗縣長！陳品安對手出爐 鄭麗文：藍將提名鍾東錦競選連任
其他人也在看
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 15 小時前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 2 小時前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 天前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 6 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 21 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 1 天前
蓋了整整一年！台灣神人《Minecraft》重現「理想版台北車站」，細節曝光網全跪了
《Minecraft》（麥塊）作為全球最受歡迎的沙盒遊戲，給予了玩家無限的創造空間。多年來，我們看過無數神人打造出令人嘆為觀止的虛擬建築，而今年一位台灣玩家的作品再次刷新了大家的眼界。他耗時整整一年，憑藉著驚人的毅力與細節控，在遊戲中不只是「還原」，更是「重新設計」了大家熟悉的台北車站，甚至連周邊商圈都進行了大規模的都市更新。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到
藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，但他坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
手滑網購一棟房！「資生堂千金」公開建案圖：未來4年要拼命賺錢
藝人李宓因為父親是台灣資生堂集團前董事長，而被封為「資生堂千金」，婚後她也升格為5寶媽，家庭生活過得相當幸福美滿。今（28日）李宓無預警在社群中拋出震撼彈，表示手滑買了一棟房，消息掀起大家的關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前