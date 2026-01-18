國民黨9年首度發年終！民眾黨也曝光 黃國昌大笑：不輕鬆但今年不會少

記者詹宜庭／台北報導

國民黨黨產遭凍結，已連續9年未發放年終獎金，今年農曆新年將是睽違9年以來，首度重新發放黨工年終獎金，也將循例舉辦摸彩尾牙。針對民眾黨的年終發放情況，民眾黨主席黃國昌今（18日）受訪時笑回，「作為黨主席，能夠在歲末年終的時候讓每個人過個好年，應該是我的責任。所以去年怎麼發，今年就怎麼發，不會少。」

自2016年以來，國民黨已連續9年未發放年終獎金。去年以1萬元禮券紅包替代，舉辦摸彩尾牙。據了解，今年國民黨終於恢復發放黨工年終獎金，也照例舉辦摸彩活動。副主席兼秘書長李乾龍受訪證實，國民黨將依照黨工薪資標準，發放約三分之一至二分之一的比例。

廣告 廣告

民眾黨上午舉辦「民眾的事，我們的事2026共同政策綱領記者會」，會前黃國昌接受媒體聯訪。面對媒體詢問「問一個比較輕鬆的問題，國民黨已經終結9年不發年終的狀態，這次終於要發年終，那民眾黨今年年終如何？」黃國昌大笑表示「這個問題怎麼會輕鬆？沒有啦！過去這一年所有黨工職大家都非常辛苦。作為黨主席，能夠在歲末年終的時候讓每個人過個好年應該是我的責任，所以去年怎麼發，今年就怎麼發，不會少。」

更多三立新聞網報導

2026藍白共同政見進度！黃國昌曝「內容預擬完成」：還在等國民黨通知

黃國昌訪美手插口袋惹議！網友翻鄭麗君合照對比 驚呼：外交規格差很大

黃國昌買機票制裁就已開始！他曝美國「5招優雅外交冷暴力」：非常狼狽

藍白2026完蛋了！苦苓斷言：年底會被台灣人用選票教訓

