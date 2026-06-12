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台灣最大在野黨國民黨（KMT）主席 Cheng Li-wun 近日展開為期兩週的訪美行程。面對華府鷹派對國民黨刪減國防預算、親中立場的強烈質疑，她極力澄清美方誤解，強調追求和平對話並不代表放棄國防與民主。

根據路透社（Reuters）報導，Cheng Li-wun 在結束 4 月的訪中行程並會晤中國國家主席習近平後，隨即前往美國訪問兩週。期間她會晤了 9 位來自國防、外交及財政委員會的美國國會議員，以及多位智庫學者，試圖化解美方對國民黨對中政策的疑慮。

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國民黨與盟友民眾黨在台灣國會擁有過半席次，先前因刪減政府規劃的 400 億美元額外軍購預算三分之一，引發華府強烈不滿。共和黨參議員 Dan Sullivan 甚至重話警告國民黨是在「玩火」。對此，Cheng Li-wun 表示，美方智庫建議國民黨應更主動提出自身的國防預算立法，國民黨目前正認真考慮此提案。

Cheng Li-wun 強調：「尋求兩岸和平對話，並不意味著我們會放棄台灣的國防實力，更不代表我們會放棄台灣的民主與自由。」此外，她也讚揚了美國總統川普與習近平上個月的峰會，認為有助於區域和平。當被問及對習近平的印象時，她形容習近平「非常溫和、友善且真實」，顯示出其渴望和平解決台灣問題的態度。

原文出處：國民黨Cheng Li-wun訪美 澄清國防立場並稱習近平溫和

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