國民ETF配息出爐！ 356萬股民笑領紅包

元大台灣50（0050）2025封關規模站穩兆元，投資人數大增逾126萬人，最新數據統計達203.57萬人，淨申購金額逾3330億元。二大重量級ETF0050、元大高股息（0056）最新配息出爐，每受益權單位分別配發1元及0.866元，同步於22日除息、2月11日發放配息，預計將有超過356萬名投資人將可在過年前領到配息紅包。

老牌市值型ETF 0050也傳出配息好消息，元大投信2日公告0050於2026年上半年配息1元，高於前一次配息的0.36元，以2日收盤價66.95元換算，單季殖利率為1.49％。0056連三季配息持平0.866元，0056在2026年第一季除息後，連續配息紀錄將進入第16年，以收盤價37.01元計算，殖利率為2.34％。

投信分析，市值型ETF特性為貼近台股行情。0050 2025年含息報酬率37.5％，再度超越加權股價指數含息報酬率的29.5％，近10年差異更擴大至509.1％與399.3％，在調降經理費率與分割後，低門檻優勢吸引市場資金流入，成為存股首選。

元大高股息ETF研究團隊指出，0056是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。面對台股轉為以AI為成長動能，0056現階段相關成分股比重近4成，具高度獲利成長潛力。

