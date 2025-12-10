國泰世華亞洲萬里通聯名卡優惠全面升級 最優5元換1里、新戶最高獲3.2萬里

國泰世華銀行今（10）日宣布，全面升級國泰世華亞洲萬里通聯名卡優惠權益，不但首度在台推出刷卡賺國泰航空會籍積分的權益，上市加碼活動刷卡消費最優每5元兌換1里，新戶最高可獲3萬2000里，可換日本指定航點來回機票。

此外，國泰世華亞洲萬里通聯名卡的卡友，可獨享里數兌換晶華軒個人套餐、指定機票最高10%里數回饋，以及機票92折起等尊榮禮遇，幫助卡友實現夢想旅程。

亞洲萬里通為國泰航空所推累積飛行哩程數的方案，可兌換機票與其他優惠，國泰航空用「里」而非「哩」來指稱其飛行哩程。國泰世華銀行數位長陳冠學於媒體聯訪時表示，亞洲萬里通聯名卡今年全年消費金額有望突破100億元。

今年簽帳金額破百億，明年估增 20%

陳冠學並指出，隨著旅遊市場健康成長，且國泰世華亞洲萬里通聯名卡的客戶忠誠度高、平均每月每卡簽帳金額較國泰世華整體信用卡高約40%，預估亞洲萬里通聯名卡明年簽帳金額與發卡數量，均將較今年成長約20%。

國泰世華銀行總經理鄧崇儀10日於國泰世華亞洲萬里通聯名卡嶄新上市記者會致詞。（國泰世華銀行提供）

國泰世華銀行總經理鄧崇儀致詞時表示，國泰世華2015年與亞洲萬里通合作發行聯名卡，迄今已經10年。當時首創「哩程加速器」，每消費10元就兌換1里，吸引非常多年輕旅遊愛好者申辦，奠定國泰世華在台灣哩程聯名卡的地位。

鄧崇儀說，新冠肺炎疫情後整個旅遊市場快速復甦，交通部觀光署也統計，國人旅遊支出較疫情前成長將近15%，這兩年哩程總量亦成長超過3成。旅遊已成國人重要生活環節，「平常時候夫妻、親子還不見得有這麼多共同話題，大家都非常重視、提前安排。」這些都讓雙方堅定持續合作，一起加碼、投入資源。

點數串連，小樹點可換里程數

「我們雙邊的合作不只有在聯名卡而已，我們已經拓展到雙方的點數生態圈。」鄧崇儀說，國泰世華亞洲萬里通聯名卡除了能夠快速累積哩程，持有國泰世華小樹點的卡友也可以把小樹點轉換成亞洲萬里通的里程數，不管是兌換機票、飯店、住宿或者是旅遊行程，都讓小樹點的點數使用場景更為豐富。

國泰世華亞洲萬里通聯名卡全面升級卡友權益。（國泰世華銀行提供）

國泰世華新聞稿提到，首次申辦國泰世華亞洲萬里通聯名卡的新戶，首刷消費達檻給1萬里數回饋之外，即日起至2026年2月28日參與「煥新享里」活動，登錄並達一般消費指定門檻，最高回饋6000里；新卡友達消費指定門檻，最高回饋10萬里。

不僅如此，於「哩程加速器」特店消費滿額最高再給1萬里回饋。2026年3月31日前，聯名卡友於海外實體消費達指定門檻，登錄成功再享里數2倍回饋，最優5元換1里，最高回饋2000里，共計3萬2000里數，幫助卡友兌換日本指定航點來回機票。

