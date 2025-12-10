國泰世華亞洲萬里通聯名卡全新升級 刷卡消費最優享5元1里

「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」全面升級優惠權益，刷卡消費可享最優5元1里。(記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行與「亞洲萬里通」攜手合作10年，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」自2015年推出以來深受民眾喜愛。雙方今宣布聯名卡全面升級優惠權益，不僅首度在臺推出刷卡賺取國泰航空會籍積分(Status Points)權益，更加碼活動刷卡消費可享最優5元1里，新戶最高可獲3萬2000里。目標一年發卡量和消費金額成長兩成。

亞洲萬里通總經理許佩渝表示，國泰世華銀行亞洲萬里通聯名卡已成為臺灣好感度最高的哩程信用卡。今天產品權益再升級，更首度在臺推出透過刷卡消費即可同時賺取國泰航空的會籍積分(Status Points)權益。

上任後首次公開露面的國泰世華銀行總經理鄧崇儀表示，此次推動升級，是回應市場對快速累積與超值兌換的強烈需求。此次合作不僅限於聯名卡，更擴大至國泰世華小樹點生態圈，持有小樹點的卡友可將「小樹點」轉換亞洲萬里通里數，兌換機票、旅遊住宿的多元優惠。

國泰世華銀行數位長陳冠學表示，亞洲萬里通聯名卡今年度簽帳金額突破百億元，每月平均簽帳金額在國泰世華銀行發行的信用卡中居前3名。他樂觀預期，權益升級後，亞萬卡發卡量和簽帳金額年成長可達20%。

國泰世華推出上市加碼活動與超殺優惠，首次申辦聯名卡的新戶首刷消費達門檻享1萬里數回饋外，即日起至2026年2月28日參與「煥新享里」活動，登錄並達一般消費指定門檻，最高回饋6000里；新卡友達消費指定門檻，最高回饋1萬里。

不僅如此，卡友於「哩程加速器」特店消費滿額最高再享1萬里回饋；並於2026年3月31日前，聯名卡友於海外實體消費達指定門檻，登錄成功再享里數2倍回饋，最優享5元1里，最高回饋2000里，共計3萬2000里數，輕鬆兌換日本指定航點來回機票。

此外，若是「煥新享里」期間(2025年12月10日至2026年2月28日)壽星，生日當月於「哩程加速器」消費，再享里數2倍，最多再獲5000里，新戶壽星最高可獲共計3萬7000里。

為配合權益升級，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」也推出嶄新卡面設計，卡面從傳統單一底色，轉變為充滿未來感的柔和漸變絢彩色調；卡片中央簡約「A」符號，象徵「亞洲萬里通」(Asia Miles)核心精神，並以彩虹光環點綴，代表著生活與獎賞間的連結與流動，讓卡友透過日常消費，輕鬆開啟多元、繽紛的旅程。

