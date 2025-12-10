國泰世華亞洲萬里通聯名卡升級卡量拚增兩成！最優 5 元1里、新戶最高獲 3.2萬里

國泰世華亞洲萬里通聯名卡升級。陳俐妏攝



國泰世華銀行與亞洲萬里通攜手合作十周年 ！「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」自 2015 年推出以來深受旅遊愛好者與品味消費族群青睞 。隨著疫情後旅遊市場復甦也讓雙方合作再創高峰，自 2023 年至今，消費贈里和兌里總量成長逾 3 成。今天宣布聯名卡全面升級優惠權益 ,不僅首度在台推出刷卡賺取國 泰航空會籍積分 ( Status Points ) 權益、上市加碼活動刷卡消費可享最優 5元1里,新戶最高 可獲32.000 里，輕鬆兌換日本指定航點來回機票。國泰世華看好發可量成長20%，簽帳金額將可突破百億元。

此外 ，聯名卡友獨享里數兌換晶華軒個人 奮餐、 指定機票最高 10％里數回饋及機票 92 折起等尊榮禮遇。

亞洲舊里通總經理許佩渝表示，國泰世華銀行對「亞洲萬里通」來說，不只是夥伴關係更是共同關創台灣哩程市場的先鋒，攜手引領「亞洲萬里通聯名卡成為台灣好感度最高的哩程信用卡 。今天產品權益再升級 ,除了讓日常消費以更快速、更直接的方式轉化 為理程外。 更首度在台推出透過刷聯名卡消費 ，即可同時賺取國泰航空的會籍積分 ， 代麦卡友的每一筆消費 都將加速飛行夢想，同時提升貴賓權益。

國泰世華銀行總經理鄧崇儀表示，國泰世華自 2015 年首度攜手亞洲萬里通發行聯名 卡以來、富時透過業界首創哩程加速器。 創下快速累里熱潮。而國泰世華也觀察到旅遊市場持績 熱絡、這次推動升級 正是回應市場對快速累積與超值兌換的強烈需求 。此次合作不僅限於 聯名卡、更擴大至國泰世華小樹點生態圖，除透過聯名卡能快速累里、兌里外 所有持有小 樹點的卡友也可以將「小樹點」轉換亞洲萬里通里數 、克換機票、旅遊住宿的多元優惠．

為持續拓展哩程使用塌景 ，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」將經典特色哩程加速器再升級、納人國內連鎖生活用品店、藝文購票、健身房及出國旅遊必逛免稅店等致力貼近 卡友日常生活。

本次嶄新上市恰達春節旅遊旺李 、更推出上市加碼活動與超殺優惠 首次申 辦聯名卡之新戶首刷消費達檻享 10,000 里數回饋外 、即日起至 2026 年2月28 日參與「煥新 享里」活動、登錄並達一般消費指定門檻、最高回饋 6,000 里;新卡友達消費指定門檻 最高回饋 10,000 里。

於「哩程加速器」特店消費滿額最高再享 10,000 里回饋 ;並於 2026 年3月31 日前 聯名卡友於海外實體消費達指定門檔、登錄成功再享里數 2 倍回饋 最優享5元1里、最高回饋 2,000 里 共計 32,000 里數 助卡友輕鬆兌換日本指定航點來回

