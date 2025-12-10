國泰世華亞洲萬里通聯名卡權益升級 估刷卡額增2成

（中央社記者蘇思云台北10日電）國泰世華銀行與亞洲萬里通合作聯名卡10週年，看好旅遊市場蓬勃發展，國泰世華銀今天宣布聯名卡權益升級，此聯名卡今年簽帳金額已破新台幣百億元，預期權益升級後，明年簽帳金額、發卡數量可成長2成。

國泰世華銀行今天舉行「國泰世華亞洲萬里通聯名卡嶄新上市」記者會，包括國泰世華銀行總經理鄧崇儀、亞洲萬里通總經理許佩渝、國泰航空東北亞總經理秦再康、國泰航空台灣區總經理冼蔚宗、萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文等都親自出席。

鄧崇儀致詞表示，國泰世華亞洲萬里通聯名卡自2015年推出以來，深受年輕旅遊愛好者喜歡，當時透過業界首創「哩程加速器」掀起熱潮。疫情後旅遊市場蓬勃發展，根據交通部統計，2024年出國旅遊總支出與平均每次旅遊金額，都較2019年成長14%以上。這次聯名卡嶄新上市，雙方合作面向不只是聯名卡，也希望進一步拓展雙方點數生態圈，打造更多創新服務。

許佩渝表示，國泰世華銀行對亞洲萬里通來說，不只是夥伴，更是共同開創台灣哩程市場的先鋒。權益再升級除了讓日常消費以更快速、更直接的方式轉化為哩程外，更首度在台灣推出透過刷聯名卡消費，就可同時賺取國泰航空的會籍積分（Status Points）權益。

國泰世華銀行信用卡截至今年10月底流通卡數近735萬張、有效卡數518萬張，除了規模最大的CUBE卡之外，還有2張哩程卡，分別為國泰世華亞洲萬里通聯名卡與國泰世華長榮航空聯名卡，媒體關注升級權益後的發卡效益與明年信用卡發卡策略。

國泰世華銀行數位長陳冠學會後接受媒體聯訪表示，國泰世華亞洲萬里通聯名卡卡友年輕，喜愛旅遊與飛航權益，具備消費實力，每月刷卡金額較國泰世華信用卡平均刷卡金額高出3到4成；國泰世華亞洲萬里通聯名卡今年累計簽帳金額已超過百億元，預期權益升級後，明年發卡量跟簽帳金額可成長2成。

至於明年信用卡發卡策略，陳冠學指出，持續都在評估合作對象，不排除可能還會發行聯名卡或信用卡，但前提還是客群特性夠鮮明，可做出區隔性。國泰世華希望發卡不是「虛胖」，更重視與用戶的實質往來，「希望國泰世華銀當用戶心中的卡王就好」。（編輯：張良知）1141210