國泰世華亞洲萬里通聯名卡 優惠升級

國泰世華銀行與亞洲萬里通10日共同宣布，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」全面升級優惠權益，以「早刷這張、換里出發」為全新訴求，上市加碼活動刷卡消費可享最優5元1里，新戶最高可獲3萬2000里，對喜歡日本旅遊的卡友可輕鬆兌換日本來回機票，享受最順手的累里生活。

國泰世華銀行總經理鄧崇儀表示，自2015年攜手亞洲萬里通發行聯名卡以來，透過業界首創「哩程加速器」創下快速累里熱潮，這次合作不僅限於聯名卡優惠，更擴大至國泰世華小樹點生態圈，除聯名卡快速累里、兌里外，所有持小樹點的卡友，也可以將「小樹點」轉換亞洲萬里通里數，享有兌換機票、旅遊住宿等多元優惠。

國泰世華內部統計，自2023年至今，消費贈里及兌里總量成長逾3成，顯示自2015年推出「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」以來，深受旅遊愛好者與品味消費族群青睞；國泰世華數位長陳冠學觀察，這張聯名卡忠誠度很高，卡友樣貌是年輕、喜歡自助旅行，隨旅遊市場復甦，不僅願意也勇於消費，平均每月消費的簽帳金額較整體高出4成。

亞洲萬里通總經理許佩渝表示，與國泰世華不只是夥伴關係，更是共同開創臺灣哩程市場的先鋒，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」是台灣好感度最高的哩程信用卡，產品權益再升級，除了讓日常消費以更快速、更直接的方式轉化為哩程外，更首度在台推出透過刷聯名卡消費，即可同時賺取國泰航空的會籍積分（Status Points）權益，代表卡友的每一筆消費，都將加速飛行夢想，同時提升貴賓權益。

國泰世華表示，聯名卡友獨享里數兌換晶華軒個人套餐、指定機票最高10％里數回饋及機票92折起等尊榮禮遇，助卡友輕鬆實現夢想旅程；為拓展哩程使用場景，聯名卡納入國內連鎖生活用品店、藝文購票、健身房及出國旅遊必逛免稅店等，致力貼近卡友日常生活。