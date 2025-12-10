國泰世華亞萬聯名卡優惠升級！最優5元1里 回饋一次看

國泰世華銀行與「亞洲萬里通」攜手合作10周年，自2015年推出全球首張「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」以來，受到旅遊愛好者與品味消費族群青睞，國泰世華統計，自2023年至今，消費贈里及兌里總量成長逾3成。雙方今天宣布，以「早刷這張，換里出發」全新訴求，全面升級優惠權益。

不僅首度在臺推出刷卡賺取國泰航空會籍積分(Status Points)權益，上市加碼活動刷卡消費可享最優5元1里，新戶最高可獲3萬2000里，輕鬆兌換日本指定航點來回機票；此外，聯名卡友獨享里數兌換晶華軒個人套餐、指定機票最高10%里數回饋及機票92折起等尊榮禮遇，助卡友實現夢想旅程。

廣告 廣告

上任1個多月的國泰世華銀行總經理鄧崇儀，今天也首次公開露面，親自出席記者會，他致詞時表示：「國泰世華自2015年首度攜手亞洲萬里通發行聯名卡以來，當時透過業界首創『哩程加速器』創下快速累里熱潮。而我們觀察到旅遊市場持續熱絡，此次推動升級，正是回應市場對快速累積與超值兌換的強烈需求。此次合作不僅陷於聯名卡，更擴大至國泰世華小樹點生態圈，除透過聯名卡能快速累里、兌里外，所有持有小樹點的卡友也可以將『小樹點』轉換亞洲萬里通里數，兌換機票、旅遊住宿的多元優惠」。

亞洲萬里通總經理許佩渝表示：「國泰世華銀行對亞洲萬里通來說，不只是夥伴關係，更是我們共同開創臺灣哩程市場的先鋒，攜手引領亞洲萬里通聯名卡成為臺灣好感度最高的哩程信用卡。今天產品權益再升級，除了讓日常消費以更快速、更直接的方式轉化為哩程外，更首度在臺推出透過刷聯名卡消費，即可同時赚取國泰航空的會籍積分(Status Points)權益，代表卡友的每一筆消費，都將加速飛行夢想，同時提升貴賓權益。」

為持續拓展哩程使用場景，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」將經典特色「哩程加速器」再升級，納入國內連鎖生活用品店、藝文購票、健身房及出國旅遊必逛免稅店等，致力貼近卡友日常生活。

本次嶄新上市恰逢春節旅遊旺季，更推出上市加碼活動與超殺優惠，首次申辦聯名卡之新戶首刷消費達檻享1萬里數回饋外，即日起至2026年2月28日參與「煥新享里」活動，登録並達一般消費指定門檻，最高回饋6000里。（如下圖，記者李錦奇攝影）

新卡友達消費指定門檻，最高回饋1萬里。不僅如此，於「哩程加速器」特店消費滿額最高再享 1萬里，並於2026年3月31日前，聯名卡友於海外實體消費達指定門檻，登錄成功再享里數2倍回饋，最優享5元1里，最高回饋2000里，共計3萬2000里數，助卡友輕鬆兌換日本指定航點來回機票。

此外，若卡友為「煥新享里」期間壽星(2025年12月10日至2026年2月28日)卡友於生日當月於「哩程加速器」消費，再享里數2倍，最多再獲5000里，新戶壽戶最高可獲3萬7000里，讓每一次日常消費都加速賺取里數。

除了每筆消費都能快速累里之外，本次更全面升級飛航及獨家兌里禮遇，包含聯名卡刷卡購買國泰航空指定機票享92折起、獨享兌換台北/高雄至香港或日本機票10%里數回饋、指定Cathay shop(商品/餐券/購物卡等)享里數9折兌換。

上市期間再重磅加碼獨享限量里數兌換「晶華軒」個人套餐，助卡友享受最順手的累里生活，最有感的禮遇回饋。

為配合權益升級，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」亦推出嶄新卡面設計（如上圖，記者李錦奇攝影），卡面從傳統單一底色，轉變為充滿未來感的柔和漸變絢彩色調；卡片中央簡約「A」符號，象徵「亞洲萬里通」(Asia Miles)核心精神，並以彩虹光環點綴，代表著生活與獎賞間的連結與流動，讓卡友透過日常消費，輕鬆開啟多元、繽紛的旅程,體現「亞洲萬里通」的現代感與無限可能。

國泰世華銀數位長陳冠學指出，聯名卡權益升級後，預估發卡量明年可增加20％，今年簽帳金額可以破百億元。

更多品觀點報導

滙豐投信：印度股市創30年來罕見折價 黃金十年布局時機

中租URiDE「恣意租還」擴大至全台跨縣市 週年慶再抽沖繩來回機票

