國泰世華力挺 為綠色轉型添助力

企業為穩健布局海外市場，國泰世華香港分行今年支持香港第15屆「2025亞洲物流航運及空運會議」，以「貿易新局：共創增長、協同共贏」為題，探討全球變局下的貿易物流供應鏈韌性、物流業者減少碳足跡邁向淨零目標等應對之道，匯聚來自超過20個國家、約90位企業領袖、學者及監管機構代表對談，期許藉由參與，展現集團跨境服務優勢與量能，成為企業布局海外的最佳夥伴。

面對全球經貿現況多變與淨零碳排趨勢，皆為物流、航運和航空業等供應鏈帶來多重挑戰；國泰世華香港分行贊助The Masterclass專題系列論壇，以「可持續金融：物流、航運及航空業綠色轉型新思維」為題，特別邀請香港貿易發展局副總裁劉會平致辭，由國泰世華香港分行行長劉昌豪與香港品質保證局運營總監丁國滔、中燃遠邦董事鍾迪康、順豐房託資產管理高級財務經理譚偉揚對談，探索物流、航運、空運及供應鏈業界中，推動ESG轉型面臨的挑戰與機會，分享永續金融服務如何成為產業綠色轉型的重要助力。

廣告 廣告

劉昌豪表示，香港是國際貿易的重要經貿樞紐，貿易、物流業是香港四大經濟支柱之一，國泰世華香港分行首次贊助「2025亞洲物流航運及空運會議」，不僅是唯一銀行業贊助商，亦充分展現對物流和供應鏈行業實踐ESG和綠色轉型的投入。

劉昌豪進一步指出，國泰世華香港分行致力提供多元化綠色融資方案，以永續連結貸款餘額為例，截至今年9月底，相較去年底增長約3成；最新推出的綠色定期存款服務，持續受到物流、航空業等客戶關注；未來香港分行將持續強化綠色金融服務，發揮銀行金融影響力，協助客戶達成永續發展目標。

國泰世華率先於亞太市場拓展業務，目前營運遍及11個市場，其中9個為東盟國家。