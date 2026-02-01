國泰世華去年稅後淨利 歷史新高

國泰世華銀行董事長郭明鑑（中）頒贈「年度員工楷模」及「資深員工」獎座。

在對等關稅措施與全球供應鏈重組的變動環境中，國泰世華銀行展現穩健體質與強勁成長動能，2025年再度交出亮眼成績，自結稅後淨利達435億元，不僅首度突破400億元大關，更創下歷史新高，並締造獲利連續十年成長的佳績。

國泰世華日前召開「經營管理研討會」，由董事長郭明鑑率領各級主管出席，回顧年度經營成果，並期勉同仁持續強化專業職能，在穩健經營的基礎上，持續朝區域型銀行的目標邁進。

國泰世華去年各項核心業務表現亮眼，受惠於放款規模擴張及資金成本控管得宜，全年淨利息收入維持雙位數成長，核心獲利動能持續強勁；消費金融方面，信用卡簽帳金額持續攀升，2025年全年總簽帳額達8,557億元，創下歷史新高，雙位數成長表現亦優於同業，其中主力產品CUBE信用卡累計流通卡數突破600萬張、動卡率亦表現優異；在財富管理業務上，保險與基金銷售成果亮眼，持續挹注手續費收入。同時，企業金融業務與相關收入亦同步成長，多元業務動能推升全年淨手續費收入保持強勁增勢。

此外，國泰世華積極推動新興金融業務，除響應政府政策，率先投入亞洲資產管理專區發展，並獲准試辦虛擬資產保管業務；同時透過分享AI技術與資源，推動金融業反詐「聯合學習」機制，展現多元樣貌。

國泰世華的優異表現，亦獲海內外權威金融媒體高度肯定，2025年榮獲多項重要大獎，包含國際媒體《銀行家》（The Banker）頒發「台灣最佳表現銀行」、《亞洲銀行家》（The Asian Banker）頒發象徵年度最佳表現的「台灣最佳管理銀行」殊榮。