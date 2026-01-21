國泰世華攜手Golub Capital及玉山投信 率先推私募信貸投資方案

國泰世華銀行今（21）日發布新聞稿指出，該行攜手美國中型市場信貸領導品牌Golub Capital，以及玉山投信，搶先市場於高雄資產管理專區推出機構級的私募信貸投資方案，期望協助高資產客戶建構更具韌性的穩健收益布局。

Golub Capital擁有超過30年的專業經驗，管理資產規模逾900億美元，是美國中型市場信貸的領導者。2004年以來，其主導的貸款平均年度損失率為0.00%，展現穿越周期的強大韌性。Golub Capital亦屢獲國際肯定，多次榮獲權威媒體《Private Debt Investor》評選為「美洲年度最佳貸款機構」，2023年更獲頒「美洲10年最佳貸款機構」最高榮譽。此外，根據美國聯邦儲備理事會於2024年發布的私人信貸市場觀察報告，Golub Capital為美國直接貸款管理機構前五強。

私募信貸直接融資企業

私募信貸興起於2008年金融海嘯後，傳統銀行受限於法規監管撤出中型企業放款市場，造成巨大的融資缺口。私募信貸中又以直接貸款（Direct Lending）為主流，意即不透過傳統銀行中介，直接向企業提供融資。Golub Capital憑藉其深厚經驗填補此空缺，專注於為美國中型市場裡，具備抗衰退特性，且由私募股權（Private Equity）支持的優質企業提供資金，不僅滿足企業的剛性融資需求，更因可提供借款者一站式融資（One-Stop）服務，成為該領域的領頭羊。

國泰世華以客戶為中心

新聞稿提到，國泰金控做為台灣最大資產管理業者，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，發展資產管理為集團在銀行、保險外的第三事業引擎，推出具前瞻性的資產配置解方，以實際行動推動台灣躍升亞洲資產管理中心。延續集團策略，國泰世華銀行亦致力引進國際級多元商品，協助客戶在市場波動環境中強化投資組合韌性。

透過國泰世華的平台，台灣投資人能與國際頂尖機構同步，零時差擁抱法人級專業工具。展望未來，國泰世華銀行將持續秉持「以客戶為中心」的經營理念，結合專業研究團隊、資產配置顧問，及功能完善的線上交易平台，建立多元豐富的投資管道，進一步擴展台灣資產管理市場格局。

