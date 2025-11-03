國泰世華深耕越南20週年 持續引領台越企業拓展新局

國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，今年完成胡志明市分行增資，展現對越南市場的承諾。

國泰世華銀行胡志明市分行深耕越南市場二十週年，自2005年於廣南省茱萊設立首家分行以來，由協助台商早期布局，進展至提供當地數位消費金融服務，並協助企業推動永續轉型等，陪伴無數企業度過越南的「黃金二十年」，近日更以集團精神「BETTER TOGETHER 共創更好」為主軸，於胡志明市與河內舉辦感恩晚宴，共計約有400位來自政府部門代表、企業高層及產業夥伴等貴賓共襄盛舉，展現國泰世華銀行的在地影響力。

近三年來，胡志明市分行在獲利與營收方面皆維持強勁成長，展現亮眼表現。截至2025年，國泰世華已與逾300家越商與台商建立穩固夥伴關係，主導及參與逾百件國際聯貸案，其中近20件由胡志明市分行主辦，穩居越南外資銀行領先地位。

國泰世華銀行董事長郭明鑑表示：「過去二十年，國泰世華銀行見證了越南經濟的起飛，也很榮幸能與在地企業攜手成長。自成立之初，我們即設定清晰目標—為越南經濟發展貢獻力量、連結機遇，並透過增值與創新的方案服務我們的客戶，建立超越交易的深厚關係。隨著越南經濟持續轉型，我們也積極投入數位化發展，讓個人與企業享有更安全、便利的金融服務。今年，我們完成胡志明市分行增資，展現我們對市場的長期承諾與信心。我們將持續以越南為第二家園，推動國泰世華邁向區域型銀行的願景。」

駐越南台北經濟文化辦事處大使劉世忠也親臨感恩晚宴，祝賀國泰世華在越營運20週年，劉世忠表示：「越南與台灣雙方在經貿、文化、教育與投資等領域一直是重要且緊密的夥伴。根據統計，台灣對越南的累積投資金額截至2024年底已達約400億美元，位居全球第四名。國泰世華銀行在其中扮演了極為重要的角色，不僅協助台商在越南穩健發展，也推動了雙邊經貿往來與金融合作，充分展現台灣政府新南向政策的關鍵成果。」

國泰世華在越南的成功，奠基於四大策略方向，包含在企業金融與跨境連結方面，胡志明市分行積極扮演區域資本與市場的橋樑，協助企業拓展越南及亞洲市場，提供聯貸、貿易融資與諮詢顧問等多元金融服務。在永續金融領域，國泰世華率先導入赤道原則，並推動綠色貸款計畫，支持LEED認證工廠等綠色投資，2025年更舉辦ESG論壇及稅務投資論壇，協助企業掌握全球永續趨勢及稅務投資動態。

在數位轉型方面，2024年推出「CUB Vietnam App」數位貸款平台，提供快速、安全、簡便的消費金融服務，截至2025年10月，註冊用戶達64萬，累計下載次數超過500萬次，為越南台資銀行首家開辦全數位端到端消金業務，並於2025年榮獲四項國際大獎，樹立越南數位金融新標竿。

在人才與社會影響力方面，胡志明市分行榮獲「2025亞洲最佳雇主」肯定，展現對員工福祉與職涯發展的重視。分行現有近200名員工，其中八成為越籍，三分之一通曉中文，突顯高度在地化與文化適應力。科技人才配置亦不容小覷，約40位資訊與數據管理專才，支撐銀行數位轉型與客戶服務升級，分行預計2026年員工總數將成長逾25%，進一步強化在地營運能量，充分展現對越南市場的長期承諾。

國泰世華同時也在越南推動「大樹計畫」，提供獎助學金支持表現優異的弱勢學生，迄今已邁入第17屆，累計資助金額近1,500萬台幣（約130億越南盾），共支持逾2萬2千名優秀學生，不僅深化與當地社區連結，國泰世華深信投資教育是回饋當地最好的方式。

國泰金控深耕台灣逾60年，持續擴大亞洲布局，目前在亞洲已設有969個分支機構，資產管理規模逾4,000億美元。旗下子公司國泰世華銀行，自2005年進軍越南以來，陸續設立胡志明分行、廣南代表人辦事處及河內代表人辦事處，奠定穩固基礎。展望第三個十年，國泰世華將持續深化越南在地服務、強化跨境金融連結，並結合集團資源發揮區域綜效，朝「亞洲最佳區域型銀行」願景邁進。