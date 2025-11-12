世越銀行總經理驚傳猝逝 醫師籲5招防心肌梗塞

金融業界10日傳出令人震驚的消息，國泰金代子公司國泰世銀行公告，旗下世越銀行董事總經理劉俊豪逝世，享年59歲，外界傳出死因疑為心肌梗塞。這起憾事不僅讓金融圈感到震驚，也再度喚起社會大眾對心血管疾病的警覺，特別是在秋冬季節氣溫變化劇烈之際，更是心肌梗塞的高風險時期。

心肌梗塞是極為嚴重的心臟疾病。該疾病的成因在於負責供應心肌氧氣與養分的冠狀動脈發生阻塞現象。 （示意圖／Pixabay）

根據宏仁醫院的衛教資料說明，心肌梗塞屬於急性且極為嚴重的心臟疾病。該疾病的成因在於負責供應心肌氧氣與養分的冠狀動脈發生阻塞現象，造成血流減少甚至完全中斷。當心肌細胞無法取得充足的養分及氧氣供應時，便會因缺血缺氧而開始壞死，進而嚴重影響心臟的正常運作功能。

廣告 廣告

宏仁醫院進一步指出，嚴重的心肌梗塞患者可能導致休克甚至死亡，是一種死亡率相當高的急症。心肌梗塞的典型症狀包括胸口出現持續性的胸痛、胸悶感受，並且會伴隨盜汗與呼吸困難等現象。然而，疼痛的部位並不一定僅限於心臟區域。

根據醫院資料顯示，最常出現疼痛的部位是前胸部左側，但這種疼痛感可能會延伸至左肩、上背部、頸部、左手臂內側、下巴、牙齒部位，甚至擴散到上腹部，同時也可能伴隨嘔吐及暈眩等症狀。最關鍵的判斷依據是，這些症狀在患者休息之後仍然無法獲得緩解。當病情嚴重時，患者會失去意識、出現心律不整或血壓急遽下降的狀況，往往讓人措手不及。

國泰金代子公司國泰世華銀行公告，旗下世越銀行董事總經理劉俊豪逝世，享年59歲，外界傳出死因疑為心肌梗塞。(圖/資料照)

由於心血管疾病重在預防勝於治療，宏仁醫院特別提醒民眾，在日常生活中應該落實以下5項要點，才能有效遠離心肌梗塞的威脅。首先是注意洗澡水溫，洗澡水的溫度建議控制在攝氏40度左右。水溫過冷會使血管收縮而影響心臟功能，過熱則會使體內血管膨脹，反而增加心臟負擔，建議最好採用淋浴方式。

其次是留意氣候溫差變化，當氣溫突然下降時，血管會出現急遽收縮的反應。民眾應該注意保暖措施，外出時可以多帶一件衣服備用，冬天時最好戴上口罩保護。此外，飲用冷飲時應該慢慢喝，避免血管快速收縮造成危險。第三點是維持足夠的睡眠時間，避免過度疲勞，一天應該有7至8小時的安靜睡眠，讓身體能夠充分休息恢復。

第四點是戒菸拒菸，菸品中所含的尼古丁等物質會加速動脈硬化的進程，並且使得血液變得黏稠。當血管缺乏彈性、血液流動困難時，發生心肌梗塞的機率便會大幅增加。最後一點是定時監測身體狀況，養成定時測量血壓與體重的習慣，建議每週至少量一次血壓並且詳細記錄，同時保持理想體重範圍，避免高血壓、高血糖、高血脂等「三高」問題上身。

延伸閱讀

影/鎖定獨居嬤！高雄通緝犯假冒兒友人賣慘 詐走1.2萬

影/鳳凰釀豪雨打滑？台東「槽化車高速衝撞路邊」

王世堅點名戰蔣萬安 卓榮泰：我每4年選一次、首都市長要配合中央