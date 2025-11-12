世越銀行總經理驚傳猝逝 醫師籲5招防心肌梗塞
金融業界10日傳出令人震驚的消息，國泰金代子公司國泰世銀行公告，旗下世越銀行董事總經理劉俊豪逝世，享年59歲，外界傳出死因疑為心肌梗塞。這起憾事不僅讓金融圈感到震驚，也再度喚起社會大眾對心血管疾病的警覺，特別是在秋冬季節氣溫變化劇烈之際，更是心肌梗塞的高風險時期。
根據宏仁醫院的衛教資料說明，心肌梗塞屬於急性且極為嚴重的心臟疾病。該疾病的成因在於負責供應心肌氧氣與養分的冠狀動脈發生阻塞現象，造成血流減少甚至完全中斷。當心肌細胞無法取得充足的養分及氧氣供應時，便會因缺血缺氧而開始壞死，進而嚴重影響心臟的正常運作功能。
宏仁醫院進一步指出，嚴重的心肌梗塞患者可能導致休克甚至死亡，是一種死亡率相當高的急症。心肌梗塞的典型症狀包括胸口出現持續性的胸痛、胸悶感受，並且會伴隨盜汗與呼吸困難等現象。然而，疼痛的部位並不一定僅限於心臟區域。
根據醫院資料顯示，最常出現疼痛的部位是前胸部左側，但這種疼痛感可能會延伸至左肩、上背部、頸部、左手臂內側、下巴、牙齒部位，甚至擴散到上腹部，同時也可能伴隨嘔吐及暈眩等症狀。最關鍵的判斷依據是，這些症狀在患者休息之後仍然無法獲得緩解。當病情嚴重時，患者會失去意識、出現心律不整或血壓急遽下降的狀況，往往讓人措手不及。
由於心血管疾病重在預防勝於治療，宏仁醫院特別提醒民眾，在日常生活中應該落實以下5項要點，才能有效遠離心肌梗塞的威脅。首先是注意洗澡水溫，洗澡水的溫度建議控制在攝氏40度左右。水溫過冷會使血管收縮而影響心臟功能，過熱則會使體內血管膨脹，反而增加心臟負擔，建議最好採用淋浴方式。
其次是留意氣候溫差變化，當氣溫突然下降時，血管會出現急遽收縮的反應。民眾應該注意保暖措施，外出時可以多帶一件衣服備用，冬天時最好戴上口罩保護。此外，飲用冷飲時應該慢慢喝，避免血管快速收縮造成危險。第三點是維持足夠的睡眠時間，避免過度疲勞，一天應該有7至8小時的安靜睡眠，讓身體能夠充分休息恢復。
第四點是戒菸拒菸，菸品中所含的尼古丁等物質會加速動脈硬化的進程，並且使得血液變得黏稠。當血管缺乏彈性、血液流動困難時，發生心肌梗塞的機率便會大幅增加。最後一點是定時監測身體狀況，養成定時測量血壓與體重的習慣，建議每週至少量一次血壓並且詳細記錄，同時保持理想體重範圍，避免高血壓、高血糖、高血脂等「三高」問題上身。
延伸閱讀
影/鎖定獨居嬤！高雄通緝犯假冒兒友人賣慘 詐走1.2萬
影/鳳凰釀豪雨打滑？台東「槽化車高速衝撞路邊」
王世堅點名戰蔣萬安 卓榮泰：我每4年選一次、首都市長要配合中央
其他人也在看
泫雅跳舞中倒地！醫嘆「1事」＝癌症惡病質：女藝人都危險了
南韓女星泫雅9日在澳門表演時，突在舞台上暈倒，嚇壞全場觀眾，這也使得「泫雅太瘦、太胖」的外貌爭議再度成為焦點。醫師姜冠宇表示，其實該事件也是普遍女藝人的職場健康風險：低能量、血容血糖電解質、女性缺鐵。「若短時間暴瘦，其實就像癌症惡病質的營養剝奪一樣！」民眾應採取恆定飲食，即合理攝取與合理消耗，避免以減重為目標出現極端行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輕熟女不明原因自發性高潮 竟是外陰前庭神經炎惹禍
好醫師新聞網記者吳建良／高雄報導 圖：張民傑診所院長張民傑醫師／本報資料照片 有一位辦公室行政人員，經常坐在辦公桌工作時，會突然間自發性高潮，這種狀況一再發生讓她非常困擾。張民傑診好醫師新聞網 ・ 1 天前
「1飲品」能助眠！研究：每晚多睡40分鐘 修復腦神經
網傳睡前「喝熱牛奶」能助眠，研究發現真的有效。基因醫師張家銘提到，規律攝取乳製品，不但延長睡眠時間，夜醒次數減少，整體睡眠品質明顯改善，認為與乳製品含有如色胺酸、褪黑激素、益生菌等有關，有助於恢復睡眠節律、降低壓力荷爾蒙，進而提升睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國泰金：世越銀行總經理劉俊豪去世
（中央社記者蘇思云台北10日電）國泰金今天晚間代世越銀行公告法人董事（國泰世華銀行）的代表人兼總經理異動，世越銀行總經理劉俊豪因健康因素驟逝，享年59歲。中央社 ・ 1 天前
〈房產〉全台一人宅增速加快 過去12個月增加38.8萬宅 10年成長57%
在全台小宅化的走勢之下，根據不動產資訊平台資料顯示，全台的 2 人宅、3 人宅 10 年來增加了 36% 與 18%，不過觀察發現一人宅的增加速度最快，全台一人宅的數量寫下新高的 248.8 萬宅，10 年來增加了 57%。鉅亨網 ・ 18 小時前
金融圈震撼! 國泰金旗下世越銀行總經理劉俊豪驟逝 享年59歲
國泰金（2882）（10）日發布重訊代子公司國泰世華銀公告，旗下世越銀行董事總經理劉俊豪逝世，其法人董事（國代表人隨之異動。據了解，劉俊豪享年59歲，疑因心肌梗塞驟逝，引發金融圈震撼。太報 ・ 1 天前
國軍高雄總醫院遭控醫療疏失 衛生局：調解尚無共識
（中央社記者林巧璉高雄11日電）國軍高雄總醫院遭控醫療疏失，一名病患說，數月前進行子宮肌瘤切除手術，術後腹腔大量出血，歷經休克、嚴重貧血等，撿回一命；高市衛生局表示，雙方已調解目前尚未取得共識。中央社 ・ 17 小時前
專法兩難：外送費若漲，6成擬減少使用 消基會：應有多方案評估
立法院正審查《外送員權益保障及外送平臺管理法》（簡稱《外送專法》），全台約15萬名外送員的權益保障將迎來重大轉折。Yahoo於11月初進行民調，逾6萬人參與，近七成支持提升保險覆蓋率，超過四成同意用法規保障外送員基本收入。對於運價與報酬的連動性，整體約三成會持續使用外送，超過四成則是運費漲到65元起將不再使用外送。消基會執行董事徐則鈺律師提到，勞動部關心外送員權益、交通部著重運價問題，各部會有不同的關注重點，但最終成本勢必會轉嫁消費者，他慎重呼籲消費者的聲音需要有人代表發聲，提醒未來修法應納入消費者代表參與進行多方案評估。Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
沒吃也胖、皮膚變差！慢性發炎恐害罹癌 醫推「10類食物」助滅火
若經常感覺疲累、腸胃不適，甚至皮膚粗糙，可能是身體處於慢性發炎狀態。營養醫學專家劉博仁提到，慢性發炎像是「火種」，會慢慢消耗免疫系統，長期下來可能導致心血管問題、肥胖、癌症等。他建議，平時多攝取全穀雜糧、十字花科蔬菜、堅果等10種抗發炎食物，有助於降低全身性慢性發炎。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
單身時代來臨 全台「一人宅」10年暴增57％創歷史新高
隨著「不婚不生快樂一生」的觀念興起，台灣正快速邁入單身與小家庭時代。根據不動產資訊平台最新統計，全台「一人宅」數量在近10年間大幅增加57％，今（2025）年Q1已突破248.8萬宅，創下歷史新高。 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，住展房屋網 ・ 22 分鐘前
92歲翁家產逾3億！ 疑為爭產 兒女當街上演搶人大戰
嘉義一名92歲郭姓大地主，名下擁有逾3億元家產，近日卻捲入家族爭產風波！郭姓老翁的子女為了財產分配問題分成兩派，上個月更在街頭上演「搶人大戰」，次子與二嫂帶走老翁，引發長子一方報警控告擄人。律師坦言，關鍵在於老翁本人的意願，否則一切都將是白費力氣。這場家庭攻防戰，恐怕還會持續上演⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
「毒蛋全下肚」不擴大查其他雞場 食藥署長：擔心這幾天就別吃蛋！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 彰化爆出芬普尼「毒雞蛋」，流入9縣市，多達15萬顆可能已通通被吃下肚，引發民眾恐慌。食藥署今（10）日下午與農業部一同召開記者會，公布毒雞蛋沒流入學校，飼料也沒問題，毒理學專家出身的食藥署長姜至剛則提醒民眾「辨識、不吃、退貨」三步驟，他強調，急性中毒要日吃百顆雞蛋、慢性也要日吃超過八顆，「我想不會有這樣的人」；姜至剛...匯流新聞網 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！持續吃「深色莓果、豆製品」可改善
常覺得疲累、肩頸痠痛，可能是身體處於慢性發炎狀態。劉博仁醫師表示，長期慢性發炎會提高罹癌風險，而能夠每天改變發炎反應的方式，就是持續吃抗發炎食物，包括深色莓果、豆製品與十字花科蔬菜等。中天新聞網 ・ 1 天前
韓國娛樂圈「2025負面人物榜」出爐！10大藝人黑歷史曝光 冠軍讓人意想不到
韓國娛樂經濟雜誌《Joy News 24》近日透過娛樂線記者、演員、歌手、經紀人、電視電影製作人等110名業內人士參與投票，調查出韓國娛樂圈「2025負面人物」！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
運動降血壓？沒吃「這些食物」效果等於零！超多研究推薦降血壓祕訣
壯世代最怕三高問題，很多人都聽說運動是控制高血壓的重要方法，但其實單靠運動可能效果有限。2017年發表於《AJCN》研究指出，運動搭配低鈉、高鉀與高蛋白飲食，才能真正發揮顯著的降壓效果。 營養師健康2.0 ・ 2 小時前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 19 分鐘前
膝蓋痛、關節炎？來騎自行車！研究：越是老鳥預防效果越好
關節炎、膝關節痛該怎麼運動？研究顯示，騎自行車可改善健康，而且無論男女老少都適合，包括受關節炎、關節疼痛困擾的人。騎自行車還能預防關節炎發生，如果從青少年時期就騎自行車，可降低年老後出現關節炎症狀風險健康2.0 ・ 1 天前
長輩吞嚥退化 「喝水常嗆到」也暗藏危機！營養師教3技巧安全喝水
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】你有關注過家中長輩喝水的狀況嗎？蘇哲永營養師分享，李登輝前總統就因喝牛奶嗆咳而送醫，最終由於敗血性休克及多重器官衰竭，而與世長辭，提醒民眾若長輩吞嚥功能退化，清水、牛奶甚至茶都可能成為致命風險，建議應觀察並調整喝水姿勢；當長輩出現異常狀況，務必提高警覺、尋求醫療協助。 前總統案例示警 吞嚥退化引發一連串危機 蘇哲永營養師日前於fb粉絲團指出，李登輝前總統在家中喝牛奶時，因嗆咳被緊急送醫，經檢查發現有吸入性肺炎與心臟衰竭，後續更合併兩側肋膜積水與急性腎損傷。因當時其年事已高、且患有多重慢性病，住院期間反覆感染，最終因敗血性休克及多重器官衰竭離世。「他的故事，用最沉痛的方式，為全台灣的家庭，上了一堂關於『吞嚥退化』的課。」 台灣長輩每10人有1人吞嚥困難 清水「1原因」恐傷肺 「吞嚥困難」並非少數人的問題。根據國健署統計，在台灣65歲以上的社區長者中，每10人就有1人正面臨吞嚥障礙，更有約21.8%的長輩，每週至少發生三次以上的嗆咳。 許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，蘇哲永營養師指出，對吞嚥功能退化的長輩而言，這些「不稠的液體」反而最危險。由於液體流速健康醫療網 ・ 18 小時前
桃園颱風假「這2間百貨停業」 網讚有良心：新台幣支持
桃園今天（11日）放颱風假，過去不少娛樂行業、百貨公司遭質疑，明明放颱風假卻仍正常營業，不顧員工安危，而這次遠東SOGO中壢店及華泰名品城都休業1天，在社群網路上引起討論，不少網友大讚這2間業者是佛心公司，重視員工的企業才是好公司。中時新聞網 ・ 20 小時前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 1 小時前