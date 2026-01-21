國泰世華銀冠名贊助 idle 臺北大巨蛋演唱會 CUBE卡友獨享優先購票

Neverland請留意！國泰世華銀行宣布冠名贊助韓國人氣女子天團idle第4次世界巡演《2026 idle WORLD TOUR [Syncopation]》臺北站。演唱會將於3月7日在臺北大巨蛋登場，不僅是idle本次世界巡演的海外首站，更寫下女團首登臺北大巨蛋開唱的歷史新頁。只要持國泰世華CUBE信用卡即可於2月1日10:00享優先購票權益 (限區限量售完為止)，一般購票於同日14:30全面啟售。

idle本次巡演將於2月21、22 日自首爾揭開序幕，海外第一站獻給臺北，隨後將前往曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱與香港等城市，與全球 NEVERLAND見面。臺北站由國泰世華銀行冠名贊助，期盼在本站演唱會與NEVERLAND們共迎盛大的音樂盛宴。

國泰世華銀表示，idle 以鮮明的創作風格與高度粉絲互動力，成為流行音樂文化重要女團代表。國泰世華長期支持流行音樂與年輕文化，繼贊助Jolin、日本搖滾天團ONE OK ROCK大巨蛋演唱會等多場國際級音樂盛事後，本次希望透過冠名贊助idle演唱會，結合金融服務與藝文活動，持續為客戶創造更多生活亮點。

本次除提供CUBE 信用卡卡友獨享的優先購票權益，國泰世華更持續注入創新金融動能，提升粉絲體驗。自2月2日15:00至2月4日活動期間，卡友皆可以399點小樹點(信用卡)於國泰優惠App指定網頁兌換【2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI 演唱會雙人套票購買資格券】乙份。

憑資格券「交易序號」可至KKTIX指定網頁依流程指示以9960元購買【2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI 演唱會雙人套票】，結帳限使用國泰世華信用卡，每正卡戶一場次限兌換乙份。序號限量100組，換完為止。

兌換場次：3/7 (六)、演出地點：台北大巨蛋，相關規範以國泰世華官網公告為主。

