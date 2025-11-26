國泰世華銀展望2026年 估台灣經濟成長率有望達3%

（中央社記者蘇思云台北26日電）國泰世華銀首席經濟學家林啟超今天表示，台灣今年全年出口金額上看6200億美元，寫下歷史新高，預期台灣今年經濟成長率可達6%，不過，成長高度集中在電子與科技產業，內需復甦有限，預估高基期下，明年經濟成長率仍有望達3%。

國泰世華銀行今天下午舉行「2026全球經濟及市場展望」記者會。林啟超表示，今年儘管全球面臨對等關稅衝擊，各國依然展現出比預期更強的韌性。美國方面，就業市場較為疲弱，通膨率維持在3%左右，全年經濟仍有近2%的成長。

林啟超指出，台灣受惠AI伺服器與半導體強勁需求推動，今年全年出口金額上看6200億美元，寫下歷史新高，年增率超過3成，預期今年經濟成長率有望達6%，不過，成長高度集中於電子與科技產業，內需復甦有限，製造業與傳統消費市場仍顯疲弱，受到高基期影響，預估台灣明年經濟成長率可能放緩，但有機會達3%。

至於明年台灣經濟挑戰，林啟超表示，美國聯準會（Fed）已經開始降息，台灣通膨大致已在2%以下，但經濟景氣還是很好，台灣央行暫時沒有降息理由，可能要等明年出口比較不如預期時才會降息，如果明年Fed降息幅度比預期更大，台灣央行如何因應將是挑戰。

利率方面，林啟超指出，在缺乏數據下，今年12月美國聯準會降息或不降息都有所本，不過，近期美國勞動市場及消費信心趨疲，12月降息1碼（0.25個百分點）的可能性提高。目前期貨市場隱含明年底政策利率從目前的4%朝3%邁進，但不排除「坐3望2」的可能。

匯率方面，林啟超認為，短期有3因素支持美元，一是貿易談判底定，亞洲貨幣逐步回到年初低位；二是日本首相高市早苗上任後的「高市交易」還是會發酵，12月日本有機會升息，最慢至少明年1月也有機會升息，日圓弱勢可能在升息後告一段落；三是先前12月美國降息機率稍有回落，也讓短期美元有所支撐。

不過，展望未來一年美元走勢，林啟超不諱言，主要原因是Fed的降息幅度，如果美國跟其他國家利差明顯縮窄，美元未來一年確實有一點貶值空間。

股市方面，市場關注AI是否泡沬化，林啟超表示，AI發展仍在初期階段，但因已連漲3年且幅度極大，投資人開始漸漸質疑資本支出是否過大，以及投資成效是否顯現等，進而擾動市場行情，短期應適度提高風險意識，但考量明、後2年的企業盈餘仍有雙位數成長，預期美、台股市將有再創新高的機會。（編輯：楊蘭軒）1141126