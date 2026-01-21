國泰世華銀攜手Golub Capital、玉山投信 領先推私募信貸投資方案

國泰世華銀行攜手美國中型市場信貸領導品牌Golub Capital及玉山投信，搶先市場於高雄資產管理專區推出機構級的私募信貸投資方案，三強合作，期望協助高資產客戶建構更具韌性的穩健收益布局。

國泰世華銀指出，Golub Capital擁有超過30年的專業經驗，管理資產規模逾900億美元，是美國中型市場信貸的領導者，其風控能力堪稱業界標竿。自2004年以來，其主導的貸款平均年度損失率為0.00%，展現穿越週期的強大韌性。

私募信貸興起於2008年金融海嘯後，傳統銀行受限於法規監管撤出中型企業放款市場，造成巨大的融資缺口。私募信貸中又以「直接貸款（Direct Lending）」為主流，意即不透過傳統銀行中介，直接向企業提供融資。

Golub Capital憑藉深厚經驗填補此空缺，專注於為美國中型市場中具備抗衰退特性、且由私募股權（Private Equity）支持的優質企業提供資金，不僅滿足了企業的剛性融資需求，更因可提供借款者「一站式融資（One-Stop）」的服務，成為該領域的領頭羊。

展望未來，國泰世華銀行指出，將持續秉持「以客戶為中心」的經營理念，結合專業研究團隊、資產配置顧問，及功能完善的線上交易平台，建立多元豐富的投資管道，進一步擴展台灣資產管理市場格局。

