國泰世華銀看好2026台股衝破3萬點 聚焦3大核心議題！
國泰世華銀行今天舉辦「2026全球經濟及市場展望發表會」，研判明後年的企業盈餘仍有雙位數成長，預期美、台股市將有再創新高的機會，其中，台股有機會突破3萬點。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，2026年，全球金融市場高度關注3大核心議題：降息路徑可能超出預期、匯率波動加劇、AI投資成效與資金來源仍存疑慮。（如下圖，記者李錦奇攝影）
他形容，進入2026年，景氣就像一匹強壯卻敏銳的駿馬，連續奔馳3年後應適度鬆韁、站穩馬步，才能在喘息後醞釀下一波穩健推進的馬力。
回顧2025年，儘管全球面臨「對等關稅」衝擊，各國依然展現出比預期更強的韌性。美國方面，就業市場較為疲弱，通膨率維持在3%左右，全年經濟仍有近2%的成長；台灣則受惠於AI伺服器與半導體強勁需求推動，全年出口金額上看6200億美元，寫下歷史新高，年增率超過30%。
然而，成長高度集中於電子與科技產業，內需復甦有限，製造業與傳統消費市場仍顯疲弱，為2026年增添挑戰。
展望 2026年，林啟超認為，各國將「適度鬆韁」，以更積極的財政政策及更寬鬆的貨幣政策「站穩馬步」，因應變局，醞釀下一波穩健推進的馬力。特別是美國將迎來期中選舉，並慶祝建國250週年，美國總統川普的政策攻防將直接影響資本市場；而美國聯準會預計在2026年5月迎來新主席，更對全球資金流動有關鍵性的影響。
房市部分，林啟超指出，第七波房市管制放寬空間有限（如下圖，記者李錦奇攝影），因為此刻如果馬上讓政策告一段落，等於過去一年是做白工；預料到明年第一季，央行應該還是保持觀望，不會降息。
利率方面，在缺乏數據下，今年12月美國聯準會降息或不降息都有所本。但林啟超提醒，近期美國勞動市場及消費信心趨疲，12月降息1碼的可能性提高。同時，隨著領頭鴿的新主席上任，應留意美國明年是否有超出預期的降息。目前期貨市場隱含，明年底政策利率從目前的4%朝3%邁進，但不能排除坐3望2的可能。
整體上，長債利率的下滑幅度較短債空間小，信用利差再縮窄有限，持債以獲取穩定現金流為主。
匯率方面，林啟超指出，短期在貿易談判大致底定、高市交易，及美國降息路徑上迷霧彌漫的三大因素影響，美元將有一定支撐，盤而不弱，預估美元指數區間98-100。若美國聯準會鴿聲嘹亮，坐3望2態勢明顯，美元將轉向弱盤整理。
股市方面，國泰世華銀預估在資金寬鬆環境下，美股、台股有機會創新高，只是不會呈現線性走勢（如上圖，記者李錦奇攝影），且市場高度關注AI是否泡沬化。林啟超認為，AI發展仍在初期階段，但因已連漲3年且幅度極大，投資人開始漸漸質疑資本支出 「是否過大，及所帶動的融資額度擴增」，以及 「投資成效是否顯現」，進而擾動市場行情。
此外，隨著CSP雲端服務業者的資本支出在2026、2027年的年增率由高滑落，且利多因素多已反應，短期應適度提高風險意識。
至於對等關稅，林啟超指出，這導致美國多了0.7％的累計通膨，也就是說，如果沒有對等關稅，美國的通膨率應該會比目前降低0.7％。
回頭看台灣，目前正與美方洽談對等關稅稅率，林啟超指出，由於目前出口到美國的商品，主要是台灣資通訊業為主，佔整體出口金額比重78％，這部分原本就是0關稅，如果調高稅率，受害的還是美國人，因此預期不會拉高關稅，相較之下，AI需求是否維持成長，會是更重要議題。
至於其餘的22％，主要是傳產業，這部分會比較受到對等關稅稅率衝擊。不過，即使沒有對等關稅，傳產業面臨的最大問題仍是中國產品供給過剩，外銷到其他市場，衝擊市場價格，造成台灣產品過度競爭。
