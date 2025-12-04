國泰世華銀行轉讓千萬美元授信資產予台新銀行香港分行！

國泰金控旗下子公司國泰世華商業銀行今（4）日晚間5點55分公告重大訊息，宣布將聯合授信資產轉讓予台新國際商業銀行香港分行，交易總金額為美金1,000萬元。此項交易經國泰世華銀行總經理核決通過，屬於原聯合授信資產配置管理的一環。

國泰世華商業銀行宣布將聯合授信資產轉讓予台新國際商業銀行香港分行，交易總金額為美金1,000萬元。（圖/翻攝自國泰金官網）

根據公開資訊觀測站揭露的重大訊息，以美元兌新台幣匯率1:31.49計算，此次轉讓金額約為新台幣3.149億元，此次授信資產轉讓的事實發生日為12月4日，交易相對人台新國際商業銀行香港分行與國泰世華銀行並無關聯關係。國泰世華銀行表示，相關交付或付款條件將依原案聯合授信合約之規定辦理。

廣告 廣告

國泰世華銀行強調，此次交易的具體目的為原聯合授信資產配置之管理，並未涉及營運模式變更。值得關注的是，此項交易並非關係人交易，且無須經董事會通過或監察人承認。國泰世華銀行在公告中明確表示，本次處分並無產生利益或損失，顯示此為純粹的資產配置調整作業。

延伸閱讀

台股收盤重摔283點 台積電跌30元收1410

新台幣11月大貶6.59角 匯銀：不排除回測31.5元

新台幣翻貶收31.408元 熱錢流出11月重貶6.59角