國泰世華銀首席林啟超：明年FED利率「坐三望二」 估年底降息1碼
國泰銀行26日舉辦「2026全球經濟及市場展望」發表會，由國泰世華銀行首席經濟學家林啟超解析全球市場最新趨勢。（攝影／李海琪）
國泰世華銀行今（26）日舉辦「2026全球經濟及市場展望」發表會，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，聯準會12月11日極可能先降息一碼，將政策利率由目前約4%降至3.75%，並在明年至少再降3碼，終端利率自「3字頭」一路往下，不排除明年底前降到「2字頭」，出現「坐三望二」的情境，預估明年初美元指數將回落至98至100區間。
在此架構下，美元由強轉穩，亞幣競貶階段可望告一段落，新台幣則將面臨升值壓力。林啟超強調，未來一年在通膨跌破2%、台灣經濟成長率仍有逾3%支撐的情況下，央行是否跟進降息，將在匯率穩定與資金流向之間面臨更棘手的抉擇。
估聯準會12月降息一碼，明年底FED利率不排除「坐三望二」
聯準會將於12月11號召開今年最後一次會，林啟超認為，美國勞動市場從供不應求，來到七月已開始轉變為供過於求，甚至缺口至九月已經來到三十萬至四十萬人，「代表如果聯準會沒有任何動作，這狀況會更糟」。
同時，美國民眾消費信心處於最低點，未來五年失業機率預估近期也來到新高位置，因此整體來看12月11日降息一碼（1碼為0.25個百分點）機率高。他預測，終端利率從12月的3.75%一路下滑，明年降息3碼起跳，明年底前不排除終端利率降到2字頭。
展望2026年利率政策走向，他表示，明年12月25日聖誕節前美國總統川普將提名新聯準會主席，以目前呼聲高的人選，都支持12月降息、甚至支持明年要大規模降息，以鴿派為主。他研判，目前期貨市場隱含明年底政策利率從目前的4%朝3%邁進，但也不排除「坐三望二」的可能，「這可能是明年的驚喜」，美元指數明年初估98~100。
日本央行年底升息機率高，台灣央行貨幣政策也受挑戰
此外，林啟超表示，亞幣近來呈現競貶，在部分國家對美貿易協定談定後就回到年初水位，顯示之前傳聞「匯率在關稅談判桌上是子虛烏有」。
同時，他指出，日本首相高市早苗上任後的「高市交易」也有望發酵，日本央行12月19日利率會議預估可望升息，若當月不升，明年1月將升息更多；至於日圓近來續貶，日圓兌台幣貶到0.2元以下，但日本物價持續提升，如今通膨率約3%，離2%目標有距離，日圓貶勢將可能在日本央行升息後告一段落。
至於新台幣匯率，主要取決於美元走勢，美元雖然有貶值空間，但是有兩大因素作為支撐，第一是明年各國對於美國的投資即將兌現；第二是來自於穩定幣需求，美債、國庫券準備皆提升美元需求。加上進入降息循環，自然會對包含新台幣等其他幣別造成升值壓力。
林啟超補充說，若明年聯準會出現明顯降息，將對台灣央行形成不小挑戰，在通膨已降到2%以下、技術上符合降息條件之際，國內經濟成長率仍可望維持在3%以上，景氣表現並不弱，讓是否跟進降息的理由變得曖昧。他指出，若不降息，可能面臨新台幣升值與資金流動壓力，但一旦鬆動貨幣政策又不容易拿捏力度，如何在匯率與景氣之間取得平衡，將是央行必須審慎思考的課題。
AI泡沫有點味道但尚不至於，台、美股明年可望再創高
市場高度關注AI是否泡沬化。林啟超認為，AI發展仍在初期階段，但因已連漲三年且幅度極大，投資人開始漸漸質疑資本支出 「是否過大，及所帶動的融資額度擴增」，以及 「投資成效是否顯現」，進而擾動市場行情。
但他強調，觀察過去二、三十年美國支本支出占比GDP比重，過去五年的確處於偏高狀況；但大部分美國企業財務狀況健全，觀察淨債務占EBITDA比重，相較於網路泡沫時期高達逾五倍，如今卻是兩倍不到，代表絕大部份企業在融資上並無大問題。
他認為，要看是否泡沫化，可以特別看市場融資狀況，目前大企業靠自己手上的錢就夠反而不用太擔心，但若是不斷發債、發行新股，資本市場活動在籌資上面不斷增加，甚至指數型增加，就必須開始保持警惕，目前「開始有點小味道，但還不到2000年代的網路泡沫狀況」。
在股市部分，林啟超表示，過去一年股市多項利多因素已大致反映在市場價格之中；另一方面，全球四大雲端服務供應商（CSP），包括 Amazon、Microsoft、Google 與 Meta，近兩年資本支出快速擴張，也早已成為帶動股市上漲的重要題材。
同時，四大 CSP 的資本支出從年初約 3,000 億美元上修至目前約 3,600 億美元，雖然明年資本支出規模仍可能攀升至約 4,700 億美元，年增約 31% 至 32%，但成長率已從高峰開始下滑，顯示資本支出進入「高檔趨緩」階段，對資本市場的邊際刺激力道正在減弱。
他指出，在利多訊息逐步被消化後，未來股市若要持續上攻，將面臨更高的期待門檻，包括 NVIDIA、台積電等指標企業財報，市場勢必要求更亮眼的數字，否則短線可能承受修正壓力。
不過，整體而言，隨著 AI 相關投資仍維持正成長，加上台股企業獲利動能穩健，2026 年企業 EPS 成長可望有 20% 的起跳空間，台股與美股明年仍有機會再創歷史新高，但上行走勢恐將呈現震盪、而非線性一路走升。
更多信傳媒報導
2026大選》民進黨提名「2女律師」角逐地方首長 賴清德大讚蘇巧慧：當市長乃市民之福
鄭麗文批賴清德玩火臺灣變火藥庫 黃國昌要強力把關
3年後才懲戒...狼醫還能繼續看診？三大團體揭「醫界性暴力」真相
其他人也在看
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 22 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 1 天前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 1 天前
年薪沒266萬別勞退自提？靠這招退休前有機會多賺690萬
報稅季延長至6月底，小資族節稅規劃成為當前財經焦點。理財專家闕又上深入分析20項節稅關鍵，提醒小資族「一個小決定可能替你省下上百萬」。他指出，每年節省1萬5千元稅金，若善用投資工具，40年後可能創造高健康2.0 ・ 9 小時前
Ｑ3淨利年增255%！「這檔」獲MSCI青睞爆3.9萬成交量悍噴4% 華邦電也飆不贏
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導指數編纂公司明晟（MSCI）半年度調整於昨（24）日盤後生效，台股加權指數爆出7140.87億巨量，其中MSCI全球標準指數新增致茂...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 8 小時前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 1 天前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 18 小時前
不到一個月拉5次漲停！「這被動元件」股價4天飆35%登強勢股王 它三個月狂漲227%也上榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（24）日台股加權指數收盤26,504.24點，漲69.3點，漲幅0.26%，觀察昨日表現強勢個股，受惠於被動元件需求增加，再加上中...FTNN新聞網 ・ 1 天前
谷歌母公司Alphabet成巴菲特第三季唯一買進股票 股價近1個月大漲逾24%勝過輝達
網路搜尋巨頭谷歌母公司Alphabet的張量處理器（Tensor Process信傳媒 ・ 2 小時前
記憶體族群回神！力積電續跌…國家隊掃貨3475張 撒1.1億捧成買超第3大
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股上市指數昨（24）日終場上漲69.30點，26504.24點，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。上週五（21日）美股收盤表現強勁...FTNN新聞網 ・ 1 天前
機器人族群笑開花！這「設備大廠」勁揚7%領軍...雷虎、致茂也衝了 東元獨自跌半根
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90點開高，最高觸及27,118.02點，截至上午11點50分，持續走揚中，而機器人概念股盤中同步...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股上漲364點！ 聯發科噴8% 軍工起飛「這2檔」攻漲停
台股今（26）日早盤開高震盪，來到27148點，上漲236點，漲幅0.88%，預估成交量4500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到256.03點，漲1.65點，漲幅0.62%。EBC東森財經新聞 ・ 8 小時前