國泰世華銀首席林啟超：明年FED利率「坐三望二」 估年底降息1碼

國泰世華銀行今（26）日舉辦「2026全球經濟及市場展望」發表會，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，聯準會12月11日極可能先降息一碼，將政策利率由目前約4%降至3.75%，並在明年至少再降3碼，終端利率自「3字頭」一路往下，不排除明年底前降到「2字頭」，出現「坐三望二」的情境，預估明年初美元指數將回落至98至100區間。

在此架構下，美元由強轉穩，亞幣競貶階段可望告一段落，新台幣則將面臨升值壓力。林啟超強調，未來一年在通膨跌破2%、台灣經濟成長率仍有逾3%支撐的情況下，央行是否跟進降息，將在匯率穩定與資金流向之間面臨更棘手的抉擇。

估聯準會12月降息一碼，明年底FED利率不排除「坐三望二」

聯準會將於12月11號召開今年最後一次會，林啟超認為，美國勞動市場從供不應求，來到七月已開始轉變為供過於求，甚至缺口至九月已經來到三十萬至四十萬人，「代表如果聯準會沒有任何動作，這狀況會更糟」。

同時，美國民眾消費信心處於最低點，未來五年失業機率預估近期也來到新高位置，因此整體來看12月11日降息一碼（1碼為0.25個百分點）機率高。他預測，終端利率從12月的3.75%一路下滑，明年降息3碼起跳，明年底前不排除終端利率降到2字頭。

展望2026年利率政策走向，他表示，明年12月25日聖誕節前美國總統川普將提名新聯準會主席，以目前呼聲高的人選，都支持12月降息、甚至支持明年要大規模降息，以鴿派為主。他研判，目前期貨市場隱含明年底政策利率從目前的4%朝3%邁進，但也不排除「坐三望二」的可能，「這可能是明年的驚喜」，美元指數明年初估98~100。

日本央行年底升息機率高，台灣央行貨幣政策也受挑戰

此外，林啟超表示，亞幣近來呈現競貶，在部分國家對美貿易協定談定後就回到年初水位，顯示之前傳聞「匯率在關稅談判桌上是子虛烏有」。

同時，他指出，日本首相高市早苗上任後的「高市交易」也有望發酵，日本央行12月19日利率會議預估可望升息，若當月不升，明年1月將升息更多；至於日圓近來續貶，日圓兌台幣貶到0.2元以下，但日本物價持續提升，如今通膨率約3%，離2%目標有距離，日圓貶勢將可能在日本央行升息後告一段落。

至於新台幣匯率，主要取決於美元走勢，美元雖然有貶值空間，但是有兩大因素作為支撐，第一是明年各國對於美國的投資即將兌現；第二是來自於穩定幣需求，美債、國庫券準備皆提升美元需求。加上進入降息循環，自然會對包含新台幣等其他幣別造成升值壓力。

林啟超補充說，若明年聯準會出現明顯降息，將對台灣央行形成不小挑戰，在通膨已降到2%以下、技術上符合降息條件之際，國內經濟成長率仍可望維持在3%以上，景氣表現並不弱，讓是否跟進降息的理由變得曖昧。他指出，若不降息，可能面臨新台幣升值與資金流動壓力，但一旦鬆動貨幣政策又不容易拿捏力度，如何在匯率與景氣之間取得平衡，將是央行必須審慎思考的課題。

AI泡沫有點味道但尚不至於，台、美股明年可望再創高

市場高度關注AI是否泡沬化。林啟超認為，AI發展仍在初期階段，但因已連漲三年且幅度極大，投資人開始漸漸質疑資本支出 「是否過大，及所帶動的融資額度擴增」，以及 「投資成效是否顯現」，進而擾動市場行情。

但他強調，觀察過去二、三十年美國支本支出占比GDP比重，過去五年的確處於偏高狀況；但大部分美國企業財務狀況健全，觀察淨債務占EBITDA比重，相較於網路泡沫時期高達逾五倍，如今卻是兩倍不到，代表絕大部份企業在融資上並無大問題。

他認為，要看是否泡沫化，可以特別看市場融資狀況，目前大企業靠自己手上的錢就夠反而不用太擔心，但若是不斷發債、發行新股，資本市場活動在籌資上面不斷增加，甚至指數型增加，就必須開始保持警惕，目前「開始有點小味道，但還不到2000年代的網路泡沫狀況」。

在股市部分，林啟超表示，過去一年股市多項利多因素已大致反映在市場價格之中；另一方面，全球四大雲端服務供應商（CSP），包括 Amazon、Microsoft、Google 與 Meta，近兩年資本支出快速擴張，也早已成為帶動股市上漲的重要題材。

同時，四大 CSP 的資本支出從年初約 3,000 億美元上修至目前約 3,600 億美元，雖然明年資本支出規模仍可能攀升至約 4,700 億美元，年增約 31% 至 32%，但成長率已從高峰開始下滑，顯示資本支出進入「高檔趨緩」階段，對資本市場的邊際刺激力道正在減弱。

他指出，在利多訊息逐步被消化後，未來股市若要持續上攻，將面臨更高的期待門檻，包括 NVIDIA、台積電等指標企業財報，市場勢必要求更亮眼的數字，否則短線可能承受修正壓力。

不過，整體而言，隨著 AI 相關投資仍維持正成長，加上台股企業獲利動能穩健，2026 年企業 EPS 成長可望有 20% 的起跳空間，台股與美股明年仍有機會再創歷史新高，但上行走勢恐將呈現震盪、而非線性一路走升。

