國泰世華銀首推新台幣計價連結台股結構型商品 專業戶才能碰
台股重返3萬2000點，今天盤中還寫下歷史新高3萬3047點，每日成交量接近兆元，市場依舊熱鬧。洞察此趨勢，國泰世華銀行首推以新台幣計價、連結台股之結構型商品，協助專業客戶打造最符合自己投資策略，同時降低外幣轉換投資的匯率風險，強化投資策略彈性。
國泰世華銀行觀察，過往市場的結構型商品多以外幣計價（如美元、澳幣、歐元），並連結國際市場標的，容易受到國際市場環境、匯率波動風險影響，鮮少有以新台幣計價、連結台灣本地標的的選擇。
除此之外，對於熱衷台股的投資人而言，過去僅能單純透過買賣股票參與市場，難以依據自身的風險承受度與收益偏好調整投資策略。
國泰世華銀指出，這次推出的新台幣計價結構型商品，將能填補過往產品缺口，使專業客戶能更有效地運用新台幣資金，精準搭配策略投資台股，深化台股投資布局。
此商品僅限國泰世華銀行專業客戶承作，屬固定配息、非保本之投資產品，以新台幣為投資本金、連結具規模且流動性佳的台股標的，並提供短天期且具彈性的投資設計。
客戶可依自身需求，設定低於現價的履約價與對應收益條件，亦可選擇是否納入提前出場機制。
國泰世華銀行提醒，此商品雖具較低價格承接股票特性、強化新台幣資金運用與提升投資策略彈性等優勢，仍屬非保本投資，專業客戶須承擔本金損失風險，投資前應審慎評估風險承受度，避免以收益率為單一考量條件。
所謂「專業客戶」，須書面向銀行申請，並同時具備：
(1)財力與交易門檻（提供新台幣3000萬元以上財力證明；或單筆交易逾300萬元且在該行總資產逾1500萬元，並提供總資產逾3000萬元之聲明書）
(2)充分的金融商品專業知識與交易經驗
(3)了解並同意銀行與專業客戶進行衍生性商品交易之責任免除條款
至於「結構型商品(Structured Investment/SI)」或稱「組合式商品」、「境內結構型商品」，是銀行以交易相對人身分與投資人承作之結構型商品。
投資人於銀行存入資金，決定想要參與的市場（連結標的）。透過買入或賣出連結標的相關之衍生性金融商品，以達降低投資風險或增加潛在投資收益之目的。
舉例來說，投資人可以看多某檔股票，跟銀行議定賣出選擇權（賣權），賺取權利金；但萬一看走眼，可能損失本金，但可選擇用較低履約價低接股票。
