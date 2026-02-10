國泰世華首推連結台股結構型商品 台幣計價、瞄準專業戶

國泰世華銀行今（10）日發布新聞稿指出，台股加權指數已成功挑戰3萬2000點大關，每日成交量接近兆元關卡，活躍交易人數更超過600萬人，該行首推以新台幣計價、連結台股之結構型商品，協助專業客戶打造最符合自己投資策略，同時降低外幣轉換投資的匯率風險，強化投資策略彈性。



新聞稿提到，結構型商品（Structured Investment/SI）或稱組合式商品、境內結構型商品，為本國銀行以交易相對人身分與投資人承作之結構型商品。投資人於銀行存入資金，決定想要參與之市場（連結標的），透過買入或賣出連結標的相關之衍生性金融商品以達降低投資風險或增加潛在投資收益之目的。投資人承作結構型商品需承擔本國銀行之信用風險。

專業投資人才能買

另外，根據金管會發布的「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」，申請成為「專業客戶」之自然人，須書面向銀行申請，並同時具備：一、財力與交易門檻（提供新台幣3000萬元以上財力證明；或單筆交易逾300萬元且在該行總資產逾1500萬元，並提供總資產逾3000萬元之聲明書）；二、充分的金融商品專業知識與交易經驗；三、了解並同意銀行與專業客戶進行衍生性商品交易之責任免除條款。

國泰世華銀行觀察，過往市場上的結構型商品多以外幣計價（如美元、澳幣、歐元），並連結國際市場標的，容易受到國際市場環境、匯率波動風險影響，鮮少有以新台幣計價、連結台灣本地標的的選擇。此外，對於熱衷台股的投資人而言，過去僅能單純透過買賣股票參與市場，難以依據自身的風險承受度與收益偏好調整投資策略。這次推出的新台幣計價結構型商品，將能填補過往產品缺口，使專業客戶能更有效地運用新台幣資金，精準搭配策略投資台股，深化台股投資布局。

固定配息不保本

此商品僅限國泰世華銀行專業客戶承作，屬固定配息、非保本之投資產品，以新台幣為投資本金、連結具規模且流動性佳的台股標的，並提供短天期且具彈性的投資設計。客戶可依自身需求，設定低於現價的履約價與對應收益條件，亦可選擇是否納入提前出場機制。國泰世華銀行提醒，此商品雖具較低價格承接股票特性、強化新台幣資金運用與提升投資策略彈性等優勢，仍屬非保本投資，專業客戶須承擔本金損失風險，投資前應審慎評估風險承受度，避免以收益率為單一考量條件。

新聞稿提到，國泰金控做為台灣最大資產管理業者之一，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，發展資產管理成為銀行、保險外的第三事業引擎，透過旗下子公司推出具前瞻性的資產配置解方，以實際行動推動台灣躍升亞洲資產管理中心。延續集團策略，國泰世華銀行持續秉持「以客戶為中心」的經營理念，結合專業研究團隊、資產配置顧問，及功能完善的線上交易平台，建立多元豐富的投資管道，協助客戶穩定布局資產。

