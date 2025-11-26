國泰世華：熱錢還是多！台股明年有望創高、但三萬點難一次到位

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。陳俐妏攝



台股重回兩萬七千點大關，明年做夢行情啟動！國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，明年台股企業獲利（EPS）仍有20%成長幅度，景氣雖然沒有明顯往上，但政策和貨幣支撐，全世界熱錢還是多，AI泡沫化會持續成為風險，因利多因素多已反應，因此「不會線性一路漲到三萬點」。

林啟超指出，邁入2026年，全球金融市場高度關注三大核心議題：降息路徑可能超出預期、匯率波動加劇、以及AI投資成效與資金來源仍存疑慮。他形容，進入2026年，景氣就像一匹強壯卻敏銳的駿馬，連續奔馳三年後應適度鬆韁、站穩馬步，才能在喘息後醞釀下一波穩健推進的馬力。

回顧2025年，儘管全球面臨「對等關稅」衝擊，各國依然展現出比預期更強的韌性。美國方面，就業市場較為疲弱，通膨率維持在3%左右，全年經濟仍有近2%的成長。台灣則受惠於AI伺服器與半導體強勁需求推動，全年出口金額上看6,200億美元，寫下歷史新高，年增率超過30%；然而，成長高度集中於電子與科技產業，內需復甦有限，製造業與傳統消費市場仍顯疲弱，為2026年增添挑戰。

展望 2026 年，各國將「適度鬆韁」，以更積極的財政政策及更寬鬆的貨幣政策「站穩馬步」，因應變局，醞釀下一波穩健推進的馬力。特別是美國將迎來期中選舉，並慶祝建國250週年，美國總統川普的政策攻防將直接影響資本市場。而美國聯準會預計在2026年5月迎來新主席，更對全球資金流動有關鍵性的影響。

利率方面，在缺乏數據下，今（2025）年12月美國聯準會降息或不降息都有所本。但林啟超提醒，近期美國勞動市場及消費信心趨疲，12月降息1碼的可能性提高。同時，隨著領頭鴿的新主席上任，應留意美國明年是否有超出預期的降息。目前期貨市場隱含，明年底政策利率從目前的4%朝3%邁進，但不能排除坐3望2的可能。整體上，長債利率的下滑幅度較短債空間小，信用利差再縮窄有限，持債以獲取穩定現金流為主。

匯率方面，林啟超指出，短期在貿易談判大致底定、高市交易，及美國降息路徑上迷霧彌漫的三大因素影響，美元將有一定支撐，盤而不弱。若美國聯準會鴿聲嘹亮，坐3望2態勢明顯，美元將轉向弱盤整理。

股市方面，市場高度關注AI是否泡沬化。林啟超認為，AI發展仍在初期階段，但因已連漲三年且幅度極大，投資人開始漸漸質疑資本支出 「是否過大，及所帶動的融資額度擴增」，以及 「投資成效是否顯現」，進而擾動市場行情。

雖然資本支出GDP占比是偏高，但資本支出與2000年網路泡沫化時代比重8成相比，還是偏低，且大企業在融資方面沒有問題，AI還是長線趨勢，不過AI個股集中度佔權值股已達42% ，讓連動度也將影響漲幅。

此外，隨著CSP雲端服務業者的資本支出在2026、2027年的年增率由高滑落，且利多因素多已反應，短期應適度提高風險意識。但考量明、後兩年的企業盈餘仍有雙位數成長，預期美、台股市將有再創新高的機會。

