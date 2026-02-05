國泰世華CUBE卡教戰 五大權益聰明切換有撇步

春節將至，為滿足民眾年貨採買與送禮需求，國泰世華銀行CUBE信用卡推出多重優惠，陪卡友開心迎新春、輕鬆省荷包。

國泰世華CUBE信用卡採五大權益自由切換設計，卡友可依春節期間不同消費情境彈性切換對應權益，一卡就能囊括年貨採買、聚餐圍爐、旅遊出遊、線上消費及民生補給等春節主要消費場景，各大指定通路消費回饋全都包，回饋的小樹點(信用卡)入袋超有感。

國泰世華銀建議，春節期間想大啖美食或採買年貨，可選CUBE信用卡「樂饗購」權益，指定百貨公司(新光三越、遠東SOGO、遠東百貨等)，以及餐飲通路與外送平台(Uber Eats、foodpanda)均在回饋範圍內，無論是添購新春服飾、準備圍爐年菜或採買禮盒，均可享最高3.3%小樹點(信用卡)回饋。

到全聯福利中心實體門市、家樂福、LOPIA台灣、7-ELEVEN實體門市、全家便利商店等實體門市採購，可切換「集精選」權益，不論是臨時補貨、採買零食，或開車返鄉與停車支出，均能享2%小樹點(信用卡)回饋。

春節連假不少人揪親朋好友外出走春，不管是國內旅遊或國外度假，刷國泰世華CUBE信用卡「趣旅行」權益，購買指定航空機票、飯店住宿、旅行社服務、海外交通及實體消費，享最高3.3%小樹點(信用卡)回饋。

如果不想外出人擠人，宅家娛樂消費也有好康，CUBE信用卡「玩數位」權益，在主流電商平台(蝦皮購物、momo購物網、PChome 24h購物等)購物補貨，或用數位/影音串流平台(Google Play、Disney+、Netflix等)追劇娛樂，同樣可享最高3.3%小樹點(信用卡)回饋，真正實現躺平也能賺點數入袋。

此外，壽星再加碼，若卡友為1月或2月壽星，「慶生月」權益於指定通路消費可享最高10%小樹點(信用卡)回饋，完成「踩點吉章指定任務」後，再加碼200點小樹點(信用卡)，為春節檔期回饋力道最強的刷卡選項之一。

去(2025)年12月，國泰世華與亞洲萬里通再次攜手推出「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」，產品權益再升級。首創「哩程加速器」回饋，出國消費最優10元=1里，不僅讓客戶每筆消費都能快速累里，更提升「飛航」及「獨家兌里」禮遇，如國泰航空指定航點機票92折起、不定期獨享兌換指定行點機票10%里數回饋等，滿足聯名卡友春節各式消費需求。

此外，國泰世華CUBE App 24小時全天候服務，春節時間還是可利用CUBE App查看匯率走勢，並設定理想匯率到價通知，輕鬆掌握買點。

國泰世華協助民眾免出門就能線上換匯，於營業日09:00至次日凌晨02:00，均能透過CUBE App輕鬆完成外幣兌換，還可享數位通路美元減3分、日圓減0.1分、歐元減6分優惠。

因應農曆春節旅遊人潮，國泰世華不僅在全台165家分行設有外幣ATM，亦同步將外幣ATM提款服務進駐至捷運台北車站、松山機場站等交通樞紐，民眾可持任何一家銀行金融卡，不需開立外幣帳戶，即可透過國泰世華外幣ATM提領美金和日圓現鈔。若使用國泰世華金融卡提領外幣，

即日起至12月底，除免手續費，並享美元換匯匯率減5分、日圓減0.1分優惠；以他行金融卡提領則享美元換匯匯率減2分、日圓減0.05分。

此外，國泰優惠App用戶今天還可參加「馬年好運天天抽」活動，最高有機會獲得999點小樹點(生活)；不僅如此，還有除舊迎新加碼任務，至12日為止，只要於「挑戰賺獎勵」參與任務兌換指定票券，最高可賺取120點小樹點(生活)回饋。

此外，國泰世華銀行信用卡卡友還有限定活動，今天可享最低1點小樹點(信用卡)兌換遠傳電信、格上租車等多家商家優惠，邀民眾一同享受豐富的新春獲點體驗。

