國泰中信年度職缺各逾7千人 鎖定儲備幹部數位人才

（中央社記者蘇思云台北2日電）金控2026年徵才計畫開跑，國泰金與5大子公司今年預計招募逾7600名內外勤職缺，因應AI浪潮，預計招募逾800名數位科技人才，包含AI資料分析師等；中信金宣布全年招募逾7150人，其儲備幹部計畫（MA計畫）主打台灣金融業唯一2年可升任經理。

國泰金控暨5大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信2026年徵才計畫啟動，預計招募逾7600名內外勤職缺，其中數位科技人才需求持續攀升，預計招募逾800名，已連續4年正成長。

因應AI代理（AI Agent）技術快速演進，國泰金持續深化技術推動金融科技與AI創新，透過多代理（Multi-Agent）與雲端協作架構，AI從輔助工具進化為可自主推論、規劃並與人協作的智慧夥伴，相關人才需求持續擴張，國泰金今年將廣招逾800名人才，包含AI資料分析師、雲端技術人才、應用系統開發工程師等職缺。

國泰金舉例，國泰人壽運用資料科學、生成式AI，全面推動保險業務數位智能化，帶動數位科技人才需求；國泰世華銀行因應數位上雲、AI發展及海外數位金融服務的開展，積極找尋具備AI技術的資料分析或AI治理、AI應用場景規劃經驗的跨域人才。

國泰金指出，國泰3大儲備幹部計畫將在2月中上旬至3月底開跑，今年祭出共77名職缺招募海內外優質人才，首年即挑戰百萬年薪的機會。

中信金控今天發布新聞稿，宣布2026年人才招募Top Gun計畫正式啟動，全年擬招募逾7150人。其中，最受矚目的中信金MA計畫橫跨金控、銀行與保險事業，MA計畫收件至今年3月15日止。此次招收組別包含中信金控經營管理、財務管理、人資管理、投資專案及投資經管；旗下子公司中信銀行法人金融、個人金融、科技創新、風險管理以及台灣人壽的保險金融等。

中信金表示，MA計畫是台灣金融業唯一2年升任經理的人才培育計畫，完訓率逾8成，即每10人中至少有8人於2年結訓後晉升經理，且每2人即有1人拔擢為主管職或承接跨國外派任務。

台灣人壽自2023年起推動「保險人才農場計畫」提供完整訓練架構、輪調機制與專業證照補助，成功培育近百名通路輔銷、核保、理賠與保服審核等保險專業人才，因應保險業務成長，台灣人壽今年將同步擴大業務人員招募，提供行銷、售後服務與數位工具完整培訓。（編輯：潘羿菁）1150102