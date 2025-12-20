國泰人壽埔里通訊處攜手社區辦理愛心義賣 義賣所得全數捐贈「炫寬愛心教養家園」 - https://www.watchmedia01.com

▲南投縣議員吳國昌、蘇昱誠到場供鄉盛舉。（圖／記者石振賢攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】在埔里的小鎮裡，許多人都親切地稱他為「賴阿公」。因孩子幼時罹病，心智永久停留在三歲，需要一輩子的照顧，賴阿公選擇將這份深沉的父母之愛，延伸成一條更長、更溫暖的道路，於民國87年親手成立「炫寬愛心教養家園」，為心智障礙孩子打造安心、有尊嚴的生活環境。

國泰人壽埔里通訊處攜手社區辦理愛心義賣 義賣所得全數捐贈「炫寬愛心教養家園」 - https://www.watchmedia01.com

▲在國泰埔里通訊處樓下義賣現場，應有盡有吸引愛心民眾選購。（圖／記者石振賢攝）

廣告 廣告

多年來，賴阿公不僅照顧自己的孩子，更心繫同樣處境的家庭，期盼每一位心智障礙孩子都能獲得妥善照顧，讓照顧者與家庭多一份支持與安心。

國泰人壽埔里通訊處攜手社區辦理愛心義賣 義賣所得全數捐贈「炫寬愛心教養家園」 - https://www.watchmedia01.com

▲在國泰埔里通訊處樓下義賣現場，應有盡有吸引愛心民眾選購。（圖／記者石振賢攝）

長期深耕在地的國泰人壽埔里通訊處，每年皆持續推動當地公益活動，結合公司夥伴、國泰保戶、愛心店家與埔里在地居民，共同投入公益行動。為延續這份善的力量，今年特別規劃於12月20日（星期六）上午9時舉辦愛心義賣活動，邀請民眾一同響應。

國泰人壽埔里通訊處攜手社區辦理愛心義賣 義賣所得全數捐贈「炫寬愛心教養家園」 - https://www.watchmedia01.com

▲南投縣議員黃世芳也到場共襄盛舉。（圖／記者石振賢攝）

本次活動當日縣議員吳國昌、蘇昱誠、黃世芳等都前往共襄盛舉，所有義賣所得，將全數捐贈給「炫寬愛心教養家園」，期盼透過實際行動，為心智障礙孩子們打造更溫暖、更安心的生活環境。

主辦單位表示，每一份參與、每一次支持，都是這些孩子生活中長久而穩定的力量，也希望透過社區的凝聚，讓愛在埔里持續流動、接力不間斷。