國泰人壽推超樹貸7 保單借款利率優惠

隨著農曆年關將近，國泰人壽為協助保戶靈活因應年節開銷，國泰人壽即日起至3/3止，推出「超樹貸7」保單借款利率優惠，活動期間凡持有具保單價值準備金之新臺幣保單要保人可於服務中心櫃台、ATM以及包含國泰人壽App、官網會員中心以及CVX遠距視訊服務平台等線上管道借款，無需額外審核、不綁約，若符合資格且透過線上管道借款享2.25%優惠利率，ATM、服務中心櫃台借款則為2.5%利率。

國泰人壽自112年9月起推出「超樹貸」系列保單借款優惠方案，協助保戶因應短期資金周轉。去年4月推出的「超樹貸6」保單借款利率優惠活動反應熱烈，三個月活動期間申請件數逾10.8萬件。