國泰人壽提前給付15.3億！2/10入帳 5.1萬件保單受惠

國泰人壽推出一系列新春暖心服務。（圖／翻攝自Google maps）





春節假期腳步近了，大家除了忙著採買年貨、規劃出遊，最關心的莫過於紅包錢與年終獎金是否入袋。為了讓大家在馬年春節能有更寬裕的資金過好年，國泰人壽推出一系列新春暖心服務，不只提前發放滿期金，還針對房貸、保費繳納提供延期寬限。

滿期金提前入帳

國泰人壽為了讓保戶在春節期間資金調度更靈活，特別延續提前給付滿期金與年金的服務。針對保險契約在2月10日至2月22日期間可領取的滿期金或生存保險金，國壽將統一提前在2月10日主動匯入保戶指定的銀行帳戶。這次全台預計有5.1萬件保單受惠，總發放金額高達15.3億元。保戶不需要額外提出申請，就能在年前領到這筆資金，省下跑銀行的時間，開開心心過新年。

保費扣款與房貸繳息彈性延期

因應長假期間金融機構休假，國泰人壽貼心調整了保費與房貸的相關作業。原定於2月19日扣繳保費的保戶，請款時間將延後至2月23日進行；而應繳日在2月10日至2月20日之間的房貸客戶，繳息寬限日更直接延期至3月2日。只要在寬限日期內完成繳納，就不會產生延滯息或違約金。國壽也提醒保戶，過年期間開心消費之餘，別忘了預留年後繳款的預算，避免因疏忽而產生額外費用。

多元投保與借款優惠

計畫春節出國的民眾，國泰人壽在桃園及松山機場提供全年無休的旅平險投保服務，桃園機場服務中心更在春節期間延長營業時間，從清晨4點就開始服務。此外，若有緊急資金需求，國壽推出超樹貸7保單借款優惠，線上申辦利率僅2.25%，透過國泰人壽App就能享受當日借、當日撥款的便利。智能客服阿發也舉辦新春問答活動，民眾只要完成互動並登入會員，就有機會抽中精美紅包袋或小樹點獎勵，陪伴大家聰明理財過好年。