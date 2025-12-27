國泰人壽發錢了！ 入帳時間曝

財經中心/廖珪如報導

歲末年終將喜迎馬年，國泰人壽延續提前給付滿期金及年金的貼心服務，在春節連續假期前，提前發放針對保險契約於2026年2月10(二)至2月22(日)期間可領之滿期金/生存保險金，並統一於2月10(二)將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去額外申辦時間，計5.1萬件保單受惠，發放金額高達新台幣15.3億元。此外，國泰人壽亦提供春節期間保險費繳納彈性延期、房貸繳息寬限、旅行平安險投保及客服專線等多項服務，陪伴保戶安心迎新年。

廣告 廣告

此外，國泰也舉辦「馬上發發新春問答」活動，體驗功能抽好禮，第一波為2026年1月12日（一）至2月1日（日），民眾與阿發完成新春問答，並登入會員即可抽「馬上發發紅包袋」；第二波抽獎活動為2026年2月2日（一）至3月8日（日），民眾與阿發完成互動，並登入會員體驗流程，即可抽小樹點（生活）100點。此外，保戶可多加利用客服專線，市話撥打免付費專線0800-036-599，或透過手機撥02-4128010，享專人服務諮詢；保戶亦可持智慧型手機進入官網，或登入國泰人壽App，使用「網路電話」與真人客服聯繫，享優先接聽服務。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

群聯潘健成：NAND缺貨 將比DRAM更嚴重

會計師財務簽證刑事責任座談會 呼籲合理化專業責任規範

不逛夜市也能定位黃仁勳 「一招」秘訣曝

