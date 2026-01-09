國泰人壽連17年獲國家級肯定 勇奪「運動推手獎」三大榮耀

國泰人壽副總吳朗如代表出席領獎。

▲國泰人壽副總吳朗如代表出席領獎。

第17屆運動推手獎 頒獎典禮於今（9）日圓滿落幕，國泰人壽榮獲運動部頒發「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三項大獎，再創亮眼佳績。秉持「取之於社會、用之於社會」的企業精神，國泰人壽長年投入體育發展、深耕女子籃球與女子桌球，連續17年獲得「運動推手獎」國家級肯定，並積極推廣全民健康意識，實踐以行動守護國人健康的承諾。

國泰人壽以培育人才為初心，長期為體壇奠定穩固基礎，分別贊助國泰女籃與國泰女桌長達56年與23年，提供完善的訓練環境、住宿資源與福利制度，協助選手無後顧之憂、全心投入訓練與比賽。不僅陪伴選手成長，更是體壇穩定前行的堅實後盾，持續為台灣在國際舞台爭取榮耀。

廣告 廣告

回顧2025年重要賽季，國泰女籃再創高峰，在WSBL女子超級籃球聯賽蟬聯冠軍，締造隊史32連霸的輝煌紀錄；建教合作的學生賽事成果豐碩，文化大學勇奪女子大學籃球聯賽（UBA）冠軍、淡水商工奪下女子高中籃球聯賽（HBL）第4名，充分展現扎實培育體系所累積的深厚實力。

國泰女桌戰績同樣耀眼，於國內各項賽事屢創佳績，不僅在全國大專院校運動會、全國中等學校運動會中囊括多項大獎，也在世界桌球錦標賽、全國總統盃社會組等重要賽事中大放異彩，持續為台灣桌壇注入能量。

除深耕競技體育外，國泰人壽亦積極推動全民健康，並承諾每年投入億元資源，推動保險由事後補償，延伸至事前健康促進的角色，其中，結合「FitBack健康吧」健康促進計畫，以任務值累積兌換小樹點機制，激勵會員將運動融入日常生活；此外，邁入第四屆的「步步攻億走」活動於2025年再創新高，累積總步數首度突破千億大關，較前年大幅成長50％，將個人健康行動擴展為社會永續影響力，以行動落實「用每一步創造改變」，持續為社會帶來正向力量。