國泰人壽、國泰世華銀行榮獲聯徵中心三大獎肯定

國泰金旗下國壽與國泰世華銀行攜手獲得1項 「金安獎」與2項「金優獎」肯定。

▲國泰金旗下國壽與國泰世華銀行攜手獲得1項 「金安獎」與2項「金優獎」肯定。

財團法人金融聯合徵信中心今（23）日舉辦「第19 屆績優會員機構及人員表揚大會」，國泰金控秉持「誠信、當責、創新」的核心價值，致力保障客戶信用資訊安全，旗下國泰人壽與國泰世華銀行攜手斬獲三項殊榮，其中國壽獲頒 「金安獎」與「金優獎」，不僅連續九年獲獎，更成為今年唯一獲獎的保險業者；國泰世華則榮獲「金優獎」，彰顯集團在信用資訊安全控管與資訊應用層面備受肯定。

廣告 廣告

根據聯徵中心甄選標準，「金安獎」旨在表揚執行信用資訊安控表現績優者，「金優獎」則肯定妥善運用聯徵資訊，顧及資料完整性、確實性者。國泰人壽不僅建立健全的內控機制，更持續優化聯徵查詢流程，透過權限控管與流程檢核，防止資料不當查詢與使用。同時積極參與聯徵中心講習課程，強化同仁對合法查詢規範的認知，降低操作風險。此外，國泰人壽導入定期查核機制，將查詢合法性與使用規範納入檢核項目，全面落實信用資安管理，展現對資訊安全高度重視，榮獲「金安獎」肯定。

在嚴謹的資安管控下，國泰人壽致力提升用戶體驗，以數位化房貸服務「行動房貸APP」為例，客戶可使用平板完成申請書簽署，並拍照上傳文件，全程免紙本，不僅縮短流程、提升安全性，購屋申貸也不受時間地點侷限。此外，當企業客戶提出申貸需求，國泰人壽會向聯徵中心查詢資料，並導入聯徵中心提供的 ESG 資訊，確保資訊完整性與授信品質，並將環境保護、社會責任及公司治理納入評估考量，優先支持重視企業社會責任的客戶，更建立預警機制，定期覆審客戶信用狀況，若發現異常立即啟動關懷與處理機制，確保授信風險可控、營運穩健，一舉獲得「金優獎」肯定。

國泰世華銀行近年亦積極推動以客戶為中心的數位轉型，打造更便捷、快速的房貸服務體驗，推出「全數位房屋貸款服務」，可快速分析判讀客戶的刷卡行為、存款、理財偏好等數據，並參酌金融機構之授信往來情形，規劃客製化的貸款諮詢方案，除了優化房貸業務流程並縮短核貸時間，過程中更能有效節省大量紙張文件，讓國泰世華房貸服務成為全台首例、獲頒環保署「碳標籤」和「減碳標籤」雙重認證。為快速識別房貸偽冒案件，國泰世華建置智能風控系統，辨識各類房貸申請案件間的潛在關聯，即時提升風險評估精準度，獲頒「金優獎」。

為提升金融服務品質和穩定性，國泰金控持續強化資安防護能力，達成安全、便利、營運不中斷的金融服務，國泰人壽及國泰世華銀行亦秉持集團核心理念，在合規查詢及強化風控管理的基礎下，致力提供創新數位化的用戶體驗，並結合永續理念，落實「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神。