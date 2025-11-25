國泰創投向國泰人壽承租國泰置地大樓辦公室與車位

國泰金控（2882）公告重大訊息，代子公司國泰創業投資公司宣布，向關係企業國泰人壽保險公司取得國泰置地大樓辦公室及停車位的使用權資產。此次租賃標的為台北市信義區忠孝東路五段68號7樓B2、B3室辦公空間，面積約172.56坪，另包含1席停車位。

國泰金控。（圖／報系資料照）

交易於114年11月25日完成核決，經董事長核定通過。使用權資產單價為辦公室每坪14萬4,006元、停車位34萬8,958元，總金額分別為2,484萬9,689元及34萬8,958元。

實際租金支付方式為每月付款，辦公室租期3年，租金總額約2,563萬9,656元（未稅），停車位租金總額為36萬元（未稅），自第三年起辦公室租金將調漲2%。國泰金表示，選擇向關係人承租主要因場地條件符合公司營運需求，價格亦參考專業估價機構報告，以確保交易公平合理。本案屬關係人交易，並依相關規定完成內部核決程序，取得辦公空間與停車位主要作為公司總部辦公用途。

