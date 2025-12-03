國泰卓越獎助計畫 頒獎

（左起：）國泰慈善基金會總幹事張殷壽、副董事長李長庚、電影台灣超人主角之一孫翊倫、董事長黃調貴及台灣超人導演曲全立（右二後）出席頒獎。

▲（左起：）國泰慈善基金會總幹事張殷壽、副董事長李長庚、電影台灣超人主角之一孫翊倫、董事長黃調貴及台灣超人導演曲全立（右二後）出席頒獎。

國泰公益集團落實「培力」的永續主軸，旗下國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會及國泰建設文教基金會昨（3）日共同舉辦「2025年國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮，今年從460件申請中，甄選出132組優秀青年，共頒發926萬元獎助學金。國泰慈善基金會自1980年成立之初即開始辦理獎助學金，迄今46年來未曾間斷，累計近半世紀，已獎勵各級優秀學生18,988名、頒發獎學金額逾2.38億元，透過教育培力翻轉人生，並支持青年善用自身專長、發揮創意，共同為台灣社會及生態環境付諸正向行動力。

「2025年國泰卓越獎助計畫」分為三大類別，「特色獎助類」鼓勵青年學子針對社會、環境議題提出具利他精神、有助正向改變之ESG公益提案或特色研究，主題包含環境永續行動、教育及社區發展、新興議題（防詐拒毒、銀髮關懷等）領域，共頒發獎助金予28組團隊、最高獎助金20萬元；「卓越學子類」扶助家境清寒、在校學習表現傑出的高中職學子，期盼能助其專心向學、擁有平等的求學機會，計有100名學子獲頒5萬獎助金；「卓越紀錄獎」則鼓勵2024年獲獎團隊分享實踐歷程，共計4組獲頒3-5萬元獎助金。

國泰慈善基金會董事長黃調貴表示，「國泰期許能成為青年創造改變、解決社會環境議題的最佳引導者，透過獎助計畫號召年輕世代發掘身邊重要的ESG議題，發揮創意尋求解方，並付諸行動解決問題、創造影響力。我們希望國泰卓越獎助計畫可以持續啟發優秀的青年學子，同時也要謝謝同學們願意關懷社會議題，更感謝師長和家長們的全力支持。針對缺乏資源的青年學子，國泰也秉持取之社會、用之社會的精神，提供實質獎助學金，幫助他們無後顧之憂、得以專心向學。」此外，國泰金控總經理暨國泰慈善基金會副董事長李長庚、國泰世華銀行基金會董事長李明賢及國泰建設文教基金會董事長張清櫆也都親臨頒獎典禮，彰顯國泰對青年培力的高度重視。

今年獲獎提案中不乏有青年發揮創意，善用科技工具。「修蛋吉咧-青年志工團」為偏鄉國小提供科技教育，結合程式邏輯、實作挑戰及成果競賽」，設計出5天40小時的沉浸式課程；「羅伯特之家」規劃將機器人導入社區課程，賦能高齡者設計自己理想的機器夥伴，透過互動環節，增進長輩主動學習、提高社會參與；長庚大學林宜臻同學則結合資工專長與合球國手的背景，設計出合球AI智慧教學輔助系統，進一步推動校園體育平權。