國泰台大上修我今年GDP至7.4％ 徐之強提醒注意關稅談判中對美投資影響

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控今舉行2025年第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，上修2025年台灣經濟成長率預測自原先的4.5%至7.4%。不過國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強提醒，台美關稅談判結果，如果對美投資金額很大，恐使台灣廠商降低對台投資，也可能影響台灣未來經濟發展。

徐之強表示，美國對台灣關稅如果自目前暫行的20%降至15%，對台灣出口到美國商品有幫助，可是他提醒，要注意談判條件中，我們要對美國投資多少？如果高達3000、4000億美元，難道要把台灣對未來的投資都搬到美國去嗎？他直言這是比較麻煩的一點。

他回溯，從1990年代，台灣就透過香港投資到中國，當時總統喊出戒急用忍，希望對中國投資有一定規範。也看到當時台灣對中國的出口比重直線上升。到2017年，台灣對中國出口是40%，對美國只有12%。

當時對中國出口會達到40%。是因為對中國投資帶動出口，這個比例一直很穩定，2020年最高達到44%，對美國14%。而今年台灣出口比發生很大結構變化，對中國出口，到目前為止約26、27%，對美出口已增至30%。

因此，根據過去歷史資料，對該國投資大幅增加，會帶動對該國包括設廠的材料、設備的出口。

他指出，未來關稅如果降到15%，但要投資3000、4000億美元，短期會看到出口表現亮眼，但在美國生產的產品並不會紀錄在台灣的GDP中。意思就是說，即使關稅降低，如果廠商未來的投資，因為對美投資增加，而使台灣廠商在台灣的投資下滑，也不是很好的情況。

