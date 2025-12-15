國泰台大：明年GDP若仍有3%成長 台央行不會降息

時序進入2025年底，各家預測機構逐步公布明年台灣經濟成長率預測。國泰台大產學合作團隊今天(15日)公布2026年經濟成長率預測，認為明年台灣持續受惠於AI成長動能，GDP成長率仍可達到3%，且指出若真達到此目標，台灣央行明年仍不會啟動降息。

國泰金控以及台灣大學產學合作團隊15日舉辦最新台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。

國泰台大產學合作團隊指出，關稅豁免期帶動提前拉貨及AI需求出乎預期，上調2025年經濟成長率預測值從原先的4.5%至7.4%，和主計總處預測的7.37%相當。展望2026年，AI投資趨勢仍強，且科技大廠雲端支出成長也強勁，加上主權AI、企業擴大應用需求帶動出口與供應鏈投資，團隊上修2026年經濟成長率為3%，略低於主計總處的3.54%，也低於13家國外機構預測值的中位數3.5%。

國泰台大產學合作團隊計畫主持人徐之強指出，若明年經濟成長表現真如預測逾3%，且沒有太多失業，台灣央行將沒有必要啟動降息。徐之強說：『(原音)明年經濟成長率如果超過3%，是穩定的經濟成長率，比今年的7.4%要低一點；但如果在今年7%的經濟成長率下，明年還有3%的成長，已經算相當不錯，央行就沒有必要做調整。另外，央行看重的通貨膨脹率低於2%，也就沒有必要調升利率，因此就會維持不動。』

國泰台大也認為，隨著關稅政策衝擊減退，並受財政刺激、Fed降息以及AI投資熱潮等因素支持，市場預估美國2026年經濟成長率將持穩於2%；核心PCE年增率將從今年2.9%微幅降至2.8%，意謂美國通膨走勢仍續呈黏性。

國泰台大也預期2026年中國成長降溫，全年成長約在4.3%至4.8%之間，且儘管川習會達成協議，政策不確定性仍影響景氣，商品房庫存去化與民眾信心恢復仍需時間，但預期官方持續擴大刺激政策與強化高科技投資將可提振景氣成長動能，因此預期中國2026年成長降溫但保持下檔支撐。