國泰台股動能高息主動式ETF基金獲准募集

【記者柯安聰台北報導】國泰投信5日宣布，旗下首檔主動式台股ETF「國泰台股動能高息主動式ETF基金」已於2月5日獲金管會核准募集，每股發行價新台幣10元相當親民，基金主打「動能成長」、「高息防守」雙軌策略，可望在波段操作與收益間取得最佳平衡；值得注意的是，基金設計「每月配息」機制，再掀市場話題。



國泰投信於5日獲准募集旗下首檔主動式ETF「國泰台股動能高息主動式ETF基金」，結合主動式基金選股彈性優勢與高息策略，協助投資人得以一檔布局具有成長動能以及持續配發股息能力的個股。國泰投信指出，傳統台股投資常面臨「高息」與「成長」類股二選一的困境，而本基金透過投研團隊靈活調倉，更能精準捕捉市場脈動，兼具ETF交易方便的便利性。



根據投信投顧公會及集保中心統計，自2025年台灣開放主動式ETF以來，市場規模與受益人數均呈現爆發式成長，截至2025年底，整體主動式ETF（含股票及債券型）規模已跨越新台幣1900億元，受益人數逼近90萬，熱度持續延燒至今年1月。國泰投信建議，面對市場熱潮，投資人挑選主動式ETF應回歸「操盤實力」與「策略靈活性」，首先，應選擇在該領域具備資深操作經驗的經理人與研究團隊；其次，觀察其過往投組調整的敏銳度，能否因應政經局勢的快速更迭，並符合市場主流趨勢；最後，留意費用率的高低，也是影響長期投資成本的因素之一。



國泰台股動能高息主動式ETF基金由資深經理人梁恩溢掌舵，梁恩溢擁有主動式基金「國泰台灣高股息基金」的操盤經驗，歷經多次市場牛熊考驗。梁恩溢指出，國泰台股動能高息主動式ETF基金的核心策略會在行情向上時，採取積極攻勢，超前部署高動能題材股，有望追逐超額報酬；而在市場震盪之際，則會轉向具有較高殖利率、獲利突出的龍頭權值股，更能精準卡位台股機會。



國泰金控作為國內資產管理龍頭，秉持「夠穩健 才能靈活前進」的理念，持續推進資產管理業務，國泰投信憑藉25年深厚根基，擁有全台投信業界最多38檔ETF的發行經驗，以及百人投研團隊、經理人研究年資平均超過13年的三大優勢，深度洞悉台股與國際市場，發行標的橫跨台股、美股、債券以及另類資產等，總資產管理規模近新台幣2.4兆，深受投資人及法人機構青睞。繼1月募集國泰日本不動產（009817）備受市場好評以來，2月接棒發行國泰台股動能高息主動式ETF基金，為國泰投信主打全貨架策略再進一城，持續完善資產管理事業領先地位。（自立電子報2026/2/5）